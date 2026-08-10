Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Öğrenci affı çıktı mı, kimleri kapsıyor, şartları neler?
Öğrenci affını da içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle çeşitli nedenlerle üniversitelerle ilişiği kesilen öğrenciler ile bir programa yerleşmesine rağmen kayıt yaptırmayanlara yeniden eğitim hakkı tanındı. Kendi isteğiyle üniversiteden ayrılan öğrenciler de belirli şartları taşımaları halinde düzenlemeden yararlanabilecek. Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuru yapması gerekecek. Belirli suçlardan mahkum olanlar ile sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilen öğrenciler ise öğrenci affının kapsamı dışında tutuldu. Peki, Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte 2026 öğrenci affının şartları, başvuru süresi ve düzenlemenin tüm detayları...
Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla üniversitelerle ilişiği kesilen veya bir yükseköğretim programına yerleştiği halde kayıt yaptıramayan öğrencilere belirli şartlarla eğitimlerine geri dönme imkanı sağlandı. Düzenlemeden yararlanmak isteyen öğrenciler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilgili üniversitelere başvurabilecek. Öğrenci affının kapsamı dışında bırakılan öğrenciler ve başvuru şartları da kanunda açıkça belirlendi. Peki, Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, şartları neler, başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte öğrenci affına ilişkin merak edilenler...
ÖĞRENCİ AFFI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?
Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunda yer alan geçici düzenlemeyle belirli şartları taşıyan öğrencilerin üniversite eğitimlerine geri dönmelerinin önü açıldı. Düzenleme kapsamında üniversitelerle ilişiği kesilen öğrenciler yeniden öğrenim hayatına dönebilecek.
ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?
Yeni düzenlemeye göre çeşitli nedenlerle üniversitelerden ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler öğrenci affından yararlanabilecek. Kendi isteğiyle ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programına yerleştiği halde kayıt yaptırmayan öğrenciler de kapsamda yer alıyor. Öğrencilerin 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam edebilmesi için kanunda belirtilen şartları taşıması gerekiyor.
ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde başvuru yapması gerekiyor. Başvurular, öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü ve ilişiğinin kesildiği üniversiteye yapılacak. Üniversiteler, başvuruları değerlendirerek öğrencilerin düzenlemenin şartlarını taşıyıp taşımadığını belirleyecek.
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?
Terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi belirli suçlardan mahkum olanlar öğrenci affından yararlanamayacak. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilen öğrenciler de düzenlemenin dışında tutuldu. Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı bazı eğitim kurumlarından ilişiği kesilenler de aftan yararlanamayacak.
BAŞKASINA TEZ YAZANA ADLİ PARA CEZASI
Düzenlemeyle akademik çalışmalara ilişkin yeni yaptırımlar da getirildi. Başkasına kısmen veya tamamen yazdırdığı tez, makale, kitap veya proje üzerinden akademik derece ya da unvan elde edenlerin bu derece ve unvanları geri alınabilecek. Bu kişiler üniversite öğretim mesleğinden de çıkarılabilecek.
Başka kişiler adına akademik çalışma hazırlanması veya buna aracılık edilmesi halinde 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Fiilin meslek edinilerek işlenmesi halinde ise ceza 10 bin günden az, 20 bin günden fazla olamayacak.
İZİNSİZ YÜKSEKÖĞRETİM FAALİYETİNE HAPİS CEZASI
Yurt dışındaki bir eğitim kurumu adına mevzuata aykırı şekilde Türkiye'de ön lisans, lisans veya lisansüstü program açan ya da yürütenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Mevzuata aykırı şekilde Türkiye'de yükseköğretim kurumu açan veya işletenler de aynı cezayla karşılaşacak. Bu kurumların tanıtımını yapanlara ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.