BAŞKASINA TEZ YAZANA ADLİ PARA CEZASI

Düzenlemeyle akademik çalışmalara ilişkin yeni yaptırımlar da getirildi. Başkasına kısmen veya tamamen yazdırdığı tez, makale, kitap veya proje üzerinden akademik derece ya da unvan elde edenlerin bu derece ve unvanları geri alınabilecek. Bu kişiler üniversite öğretim mesleğinden de çıkarılabilecek.

Başka kişiler adına akademik çalışma hazırlanması veya buna aracılık edilmesi halinde 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Fiilin meslek edinilerek işlenmesi halinde ise ceza 10 bin günden az, 20 bin günden fazla olamayacak.