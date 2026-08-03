ÖĞRENCİ AFFI TBMM'DE KABUL EDİLDİ Mİ, YASALAŞTI MI?

TBMM Genel Kurulu, öğrenci affına ilişkin hükümleri de kapsayan “Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan yönetiminde toplandı. Gündem dışı konuşmaların, milletvekillerinin birer dakikalık değerlendirmelerinin, grup başkanvekillerinin açıklamalarının ve siyasi parti gruplarına ait önergelerin ele alınmasının ardından kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Genel Kurul’daki müzakerelerin tamamlanmasıyla teklif kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemeye göre, emeklilik yaş sınırını dolduran akademisyenler, Yükseköğretim Kurulunun kararıyla 75 yaşını aşmamak şartıyla emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadar ikişer yıllık sözleşmelerle görevlerini sürdürebilecek. Sözleşmeli öğretim üyesi sayısına bölüm, program ya da yükseköğretim kurumu bazında sınırlama getirme yetkisi YÖK’e ait olacak. Sözleşmesi yenilenen akademisyenlerin mevcut özlük hakları korunacak.

Türk Cumhuriyetleri ile akraba topluluklarda bulunan üniversitelerden davet alan akademisyenler ise özlük hakları saklı kalmak üzere en fazla üç yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından izinli sayılabilecek. Bu süre, uluslararası anlaşmalara taraf üniversiteler ile kurumlar arasında imzalanan protokoller dikkate alınarak beş yıla kadar uzatılabilecek.

Düzenlemeyle, azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için intörnlük eğitimi dönemi hariç son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları veya alamadıkları teorik veya uygulamalı bütün dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı verilecek.

Bu öğrencilerden teorik veya uygulamalı derslerden başarılı olmuş ancak uygulamalı eğitime veya intörnlük eğitimine başlamamış veya eğitimini tamamlamamış ya da başarısız olanlara, uygulamalı veya intörnlük eğitimlerini tamamlama imkanı tanınacak. Azami öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencilerine ek sınav hakkı verilmeyecek.

Uygulamalı eğitim ve intörnlük eğitimine ilişkin esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkili olacak.

Kişisel emek ve birikimine dayanmayan, başkaları tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak üretilmiş yayın ve çalışmalarını atama, yükselme, unvan ve derece kazanılmasında kullananların yanı sıra bu fiilleri başkaları adına yapanlara veya bu fiillere aracılık edenlere yönelik de meslekten çıkarma cezası uygulanacak.