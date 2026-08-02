OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB 2026-2027 takvimi ile yaz tatili ne zaman bitiyor, okulların açılmasına kaç gün kaldı?
Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini duyurmasının ardından okulların açılacağı tarih netleşti. Yaz tatilinin son bölümünü geçiren öğrenciler ve veliler, yeni dönem hazırlıklarına hız verirken sınıflara dönüş için geri sayıma başladı. Kırtasiye alışverişinden okul ihtiyaçlarına kadar pek çok hazırlık gündeme gelirken, "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi gün sona erecek?" soruları da araştırılıyor. İşte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi ve takvimde yer alan önemli ayrıntılar…
Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 çalışma takvimiyle birlikte öğrencilerin yeniden ders başı yapacağı tarih belli oldu. Yaz tatilini sürdüren milyonlarca öğrenci ve veli, okul alışverişi ile diğer hazırlıklarını planlarken tatilin sona ereceği günü de merak ediyor. Peki okullar hangi tarihte açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek ve ders zilinin çalmasına kaç gün kaldı? İşte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren yeni dönemin başlangıç tarihi ile takvimdeki önemli detaylar…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2026-2027?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler için haziran ayında başlayan yaz tatili ise 13 Eylül 2026 Pazar günü tamamlanacak.
UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
Okul öncesi grupları ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimi, yeni eğitim yılının açılışından önce gerçekleştirilecek. Bu kapsamda uyum haftası 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Öğretmenlerin mesleki çalışma programı ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
15 TATİL (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.