Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2026-2027 takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu!
Yaz tatilinin son haftalarına girilirken, milyonlarca öğrenci ve velinin gözü 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihine çevrildi. Yeni döneme hazırlıklarını sürdüren aileler, okulların açılacağı günü ve eğitim takvimindeki önemli tarihleri öğrenmek için MEB'in yayımladığı çalışma takvimini yakından takip ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi gün sona erecek? İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrenciler, veliler ve öğretmenler yeni dönemin takvimini araştırmaya başladı. Yaz tatilinin ardından ders zilinin hangi tarihte çalacağı merak edilirken, "Okullar ne zaman açılacak?", "2026 yaz tatili ne zaman sona erecek?" ve "MEB çalışma takvimine göre ilk ders günü hangi tarih?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvimle birlikte yeni eğitim yılına ilişkin tüm detaylar belli oldu. İşte bilgiler...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Salı günü başlayacak.
UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
Okullarda birinci dönem zili 14 Eylül Pazartesi çalacak, ilk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül'de "uyum eğitimleri" gerçekleştirilecek.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN 2026?
Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için, yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2026?
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.