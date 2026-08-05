2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrenciler, veliler ve öğretmenler yeni dönemin takvimini araştırmaya başladı. Yaz tatilinin ardından ders zilinin hangi tarihte çalacağı merak edilirken, "Okullar ne zaman açılacak?", "2026 yaz tatili ne zaman sona erecek?" ve "MEB çalışma takvimine göre ilk ders günü hangi tarih?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvimle birlikte yeni eğitim yılına ilişkin tüm detaylar belli oldu. İşte bilgiler...