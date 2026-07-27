Okullar ne zaman açılıyor? SAYAÇ 2026 - Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte okulların açılacağı tarih!
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin gündeminde tek soru yer alıyor: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi çalışma takvimiyle yeni dönemin başlayacağı tarih kesinleşirken, "Okulların açılmasına kaç gün kaldı?" sorusu da yoğun şekilde araştırılıyor. İşte MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi, okulların açılış tarihi ve yeni döneme ilişkin tüm ayrıntılar...
Yaz tatilinin son günleri yaklaşırken gözler 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihine çevrildi. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler "Okullar hangi gün açılacak?", "İlk ders zili ne zaman çalacak?" ve "Yaz tatili ne zaman sona erecek?" sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı resmi takvim doğrultusunda yeni eğitim döneminin başlangıç tarihi belli olurken, okulların açılmasına kalan süre de merak konusu oldu. İşte okulların açılış tarihi ve MEB takvimine ilişkin son bilgiler...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Salı günü başlayacak.
UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
Okullarda birinci dönem zili 14 Eylül Pazartesi çalacak, ilk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül'de "uyum eğitimleri" gerçekleştirilecek.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN 2026?
Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için, yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2026?
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.