Okullara 30 Bin Güvenlik Görevlisi başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla 81 ilde 30 bin güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yürütülen çalışma kapsamında alımların İŞKUR aracılığıyla yapılması bekleniyor. Adayların başvuruların başlamasıyla birlikte İŞKUR üzerinden yayımlanacak ilanları takip etmesi gerekecek. Peki, okullara 30 bin güvenlik görevlisi başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte 2026 okullara güvenlik görevlisi alımı şartları ve başvuru takvimi...
Yeni eğitim öğretim yılının 14 Eylül 2026'da başlaması öncesinde okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması için yeni bir istihdam çalışması gündeme geldi. 81 ilde toplam 30 bin güvenlik personelinin görevlendirilmesinin planlandığı bildirildi. Alımların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülmesi ve başvuruların İŞKUR üzerinden alınması bekleniyor. Peki, 30 bin güvenlik görevlisi alımı ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte okullara güvenlik görevlisi alımına ilişkin son bilgiler...
OKULLARA 30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAK
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullardaki güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi amacıyla 81 ilde toplam 30 bin güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi planlanıyor. Alım sürecinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yürütülen çalışma kapsamında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Okullara alınacak 30 bin güvenlik görevlisi için başvuru tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Son gelişmelere göre alımların yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce gerçekleştirilmesi planlanıyor. Başvuru takvimi ve kontenjanlar açıklandığında adaylar İŞKUR'un resmi kanalları üzerinden ilanları takip edebilecek.
30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Alımların İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu nedenle başvuruların İŞKUR'un internet sitesi veya kurumun ilgili başvuru kanalları üzerinden alınması bekleniyor. Ancak kesin başvuru yöntemi, ilanların yayımlanmasının ardından netleşecek. Adayların başvuru sürecinde yalnızca resmi İŞKUR ve kamu kurumu duyurularını dikkate alması önem taşıyor.
30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
30 bin güvenlik görevlisi alımına ilişkin kesin şartlar henüz yayımlanan resmi bir ilanla açıklanmadı. Ancak alımlar özel güvenlik görevlisi kadroları üzerinden gerçekleştirilecekse adayların özel güvenlik mevzuatında belirtilen şartları taşıması ve geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olması gerekecek. Yaş, eğitim, adli sicil ve diğer koşullar ise yayımlanacak resmi ilanda kesinlik kazanacak.
KPSS ŞARTI OLACAK MI?
Okullara yapılması planlanan 30 bin güvenlik görevlisi alımının İŞKUR üzerinden yürütülmesi bekleniyor. Bu nedenle adayların en çok merak ettiği konuların başında KPSS şartı geliyor. Ancak şu aşamada 30 bin kişilik alım için yayımlanmış kesin bir başvuru kılavuzu bulunmadığından KPSS şartı konusunda resmi bir açıklama yapılmış değil.
İŞKUR OKUL GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLANLARI NEREDEN TAKİP EDİLECEK?
Adaylar, başvurular başladığında İŞKUR'un resmi internet sitesindeki açık iş ilanlarını ve ilgili program duyurularını takip edebilecek. İllere ve ilçelere göre kontenjanların açıklanması halinde adaylar kendi ikamet ettikleri veya ilanlarda belirtilen bölgelerdeki kadrolara başvuru yapabilecek.