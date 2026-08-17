KPSS ŞARTI OLACAK MI?

Okullara yapılması planlanan 30 bin güvenlik görevlisi alımının İŞKUR üzerinden yürütülmesi bekleniyor. Bu nedenle adayların en çok merak ettiği konuların başında KPSS şartı geliyor. Ancak şu aşamada 30 bin kişilik alım için yayımlanmış kesin bir başvuru kılavuzu bulunmadığından KPSS şartı konusunda resmi bir açıklama yapılmış değil.