Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Yaz tatilini sürdüren milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen "Okullar ne zaman açılacak?", "2026 yaz tatili ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı 2026-2027 çalışma takvimiyle birlikte okulların açılış tarihi ve yeni eğitim dönemine ilişkin önemli tarihler netlik kazandı. İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi ve öğrencileri bekleyen takvim...
Okulların açılacağı tarih 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle kesinleşti. Yaz tatilinin sona ereceği günü merak eden öğrenciler ve veliler, MEB tarafından açıklanan resmi takvim doğrultusunda yeni dönemin başlangıç tarihini araştırıyor. "Okullar ne zaman açılıyor 2026?", "Yaz tatili ne zaman bitiyor?" ve "İlk ders zili hangi tarihte çalacak?" soruları gündemdeki yerini korurken, Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvimde tüm detaylar yer aldı. İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin merak edilen tarihler...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Salı günü başlayacak.
UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
Okullarda birinci dönem zili 14 Eylül Pazartesi çalacak, ilk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül'de "uyum eğitimleri" gerçekleştirilecek.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN 2026?
Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için, yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2026?
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.