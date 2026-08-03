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        Haberler Bilgi Magazin Ölümü Gör filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümü Gör ne zaman çekildi?

        Ölümü Gör filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümü Gör ne zaman çekildi?

        Ölümü Gör filmi, dram ve komedi türünü bir araya getiren dikkat çekici yapımlardan biri olarak izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda Bora Onur otururken, senaryosu da Bora Onur'un imzasını taşıyor. Başrollerde Gökçe Özyol, Esin Civangil, Akasya Asıltürkmen, Ebru Karanfilci ve Taner Ergör yer alıyor. 2018 yapımı film, sıra dışı hikayesi ve karakterleriyle öne çıkıyor. Peki, Ölümü Gör filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümü Gör ne zaman, nerede çekildi? İşte Ölümü Gör filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 18:34 Güncelleme:
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        Ölümü Gör filmi, 2018 yılında vizyona giren yerli dram ve komedi yapımları arasında yer alıyor. Başrollerini Gökçe Özyol, Esin Civangil, Akasya Asıltürkmen, Ebru Karanfilci ve Taner Ergör paylaşıyor. Farklı karakterleri ve sıra dışı olay örgüsüyle dikkat çeken film, izleyicilere hem duygusal hem de eğlenceli anlar yaşatıyor. Peki, Ölümü Gör filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümü Gör filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte filme dair tüm merak edilenler...

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        ÖLÜMÜ GÖR FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Geçirdiği bir panik atak sonrası hastaneye kaldırılan Yaşar, beyninde bir Timör olduğu ve 3 ay gibi kısa bir ömrü kaldığını öğrenir. Yaşadığı bu büyük şoku atlattık sonra kalan 3 aylık ömrünü refah içerisinde sürdürmek ister. Kalbini kırdığı dostlarında helallik alma telaşına düşer. Nasıl öleceğim dediği için iş yerinde istifa eder. Bankalardan krediler çeker ve yeni hayatını doya doya yaşamaya başlar. Tam da bu esnada hastalığının iyileştiğini öğrenen Yaşar, nasıl olsa öleceği düşüncesiyle yaptığı tüm işler ayağına dolanır ve keşke ölsem derken bulur kendini…

        ÖLÜMÜ GÖR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Gökçe Özyol

        Esin Civangil

        Akasya Asıltürkmen

        Ebru Karanfilci

        Taner Ergör

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        ÖLÜMÜ GÖR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Ölümü Gör filmi, 2018 yılında yapıldı ve aynı yıl vizyona girerek izleyiciyle buluştu.

        ÖLÜMÜ GÖR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Filmin çekimlerinin gerçekleştirildiği kesin çekim lokasyonlarına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yapımın çekim yerleri hakkında yapımcı ekip tarafından kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi yer almamaktadır.

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