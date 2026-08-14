On Numara sonuçları açıklandı mı? 14 Ağustos 2026 On Numara sonuçları ve sorgulama ekranı

ON NUMARA SEN SEÇ NEDİR?

On Numara'da kuponunu kendi belirlemek istemeyen oyuncular için Sen Seç seçeneği bulunuyor. Bu seçenekle sistem tarafından rastgele 10 numara belirlenerek kupon oluşturulabiliyor.

ON NUMARA SİSTEM OYUNU NASIL OYNANIR?

Sistem oyununda bir kolonda 10'dan fazla numara seçilebiliyor. Seçilen numaralar üzerinden farklı kombinasyonlar oluşturularak ayrı kolonlar hazırlanıyor. On Numara'da sistem oyunu kapsamında en fazla 15 numara işaretlenebiliyor.