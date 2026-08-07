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        Haberler Bilgi Gündem ORTAOKUL KAYIT TARİHLERİ MEB 2026-2027: Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ortaokul kayıtları nereden, nasıl yapılır?

        ORTAOKUL KAYIT TARİHLERİ MEB 2026-2027: Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ortaokul kayıtları nereden, nasıl yapılır?

        Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ortaokula başlayacak öğrenciler için kayıt süreci velilerin gündeminde. İlkokul eğitimini tamamlayarak 5. sınıfa geçmeye hazırlanan öğrencilerin hangi okula yerleştirileceği, kayıt işlemlerinin hangi tarihlerde yapılacağı ve velilerin ayrıca başvuru yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Kayıt sistemi üzerinden yürüttüğü adrese dayalı yerleştirme süreciyle öğrencilerin okul bilgileri belirleniyor. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak ve kayıt işlemleri nasıl yapılacak? İşte MEB'in ortaokul kayıt takvimine ilişkin ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 13:09 Güncelleme:
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        Ortaokula geçiş yapacak öğrenciler için kayıt süreci yeni eğitim yılı öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin hangi okula kayıt olacağı, yerleştirme sonuçlarının nereden öğrenileceği ve velilerin ayrıca işlem yapmasının gerekip gerekmediği merak ediliyor. MEB’in adrese dayalı e-Kayıt sistemi kapsamında öğrencilerin yerleştirme bilgileri belirlenirken, kayıt takvimi de gündeme geldi. Peki, 2026-2027 ortaokul kayıtları hangi tarihte başlayacak? 5. sınıf kayıt işlemleri nasıl yapılacak? İşte MEB takvimine ilişkin detaylar…

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        ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

        MEB’in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda, öğrencilerin adrese dayalı e-Kayıt yerleştirme bilgileri 3 Ağustos 2026’dan itibaren velilerin erişimine sunuldu.

        Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kesin kayıt ve eksik belgelerin tamamlanmasına yönelik işlemler ise 17 Ağustos 2026 tarihinde okul müdürlükleri aracılığıyla başlayacak.

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        ORTAOKUL KAYITLARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

        Ortaokul 5. sınıf kayıt işlemleri, MERNİS yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin ikametgahına en yakın ortaokula ataması sistem tarafından yapıldığı için velilerin ilk aşamada fiziki bir başvuru yapmasına veya okula gitmesine gerek kalmıyor.

        Veliler, çocuklarının atandığı okulu e-Devlet Kapısı üzerinden "İlköğretim Okulları Adrese Dayalı Kayıt Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanarak ya da e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ekranından T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilirler.

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı, öğrenciler için 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

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