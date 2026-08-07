ORTAOKUL KAYIT TARİHLERİ MEB 2026-2027: Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ortaokul kayıtları nereden, nasıl yapılır?

ORTAOKUL KAYITLARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Ortaokul 5. sınıf kayıt işlemleri, MERNİS yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin ikametgahına en yakın ortaokula ataması sistem tarafından yapıldığı için velilerin ilk aşamada fiziki bir başvuru yapmasına veya okula gitmesine gerek kalmıyor.

Veliler, çocuklarının atandığı okulu e-Devlet Kapısı üzerinden "İlköğretim Okulları Adrese Dayalı Kayıt Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanarak ya da e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ekranından T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilirler.