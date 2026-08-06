DGS sonuç tarihi 2026: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım sürüyor. Ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen binlerce aday, sonuç tarihini yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar puanlarını ve başarı durumlarını ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? İşte 2026 DGS sonuç tarihi ve sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...
2026 DGS'ye katılan adayların gündeminde sonuç tarihi yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi sınav takviminde duyurdu. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, DGS puanlarını ve sonuç belgelerini internet üzerinden öğrenebilecek. Sonuç ekranında adayların puan bilgileri ve değerlendirme sonuçları yer alacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte DGS sonuçlarına ilişkin tüm ayrıntılar...
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 DGS sonuçları henüz açıklanmadı.
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar puanlarını ve sonuç belgelerini elektronik ortamda görüntüleyebilecek.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü ilan edilecek.
Sonuçların hangi saatte açıklanacağına ilişkin ise ÖSYM tarafından ayrıca bir saat bilgisi paylaşılmadı. Sonuçlar erişime açıldığında adaylar internet üzerinden sorgulama yapabilecek.
DGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
DGS sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Sonuç sorgulama işlemi için adayların;
T.C. Kimlik Numarası,
ÖSYM aday şifresi
ile sisteme giriş yapması yeterli olacak. Sonuç belgeleri yalnızca elektronik ortamda yayımlanacak ve basılı belge gönderilmeyecek.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. ÖSYM tarafından 2026 DGS tercih takvimi henüz ilan edilmedi. Tercih tarihleri ve tercih kılavuzu yayımlandığında adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek.