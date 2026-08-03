Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem PERSEİD METEOR YAĞMURU TARİHİ: 2026 Perseid meteor yağmuru ne zaman, hangi gün, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi?

        PERSEİD METEOR YAĞMURU TARİHİ: 2026 Perseid meteor yağmuru ne zaman, hangi gün, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi?

        Gökyüzünün en dikkat çekici doğa olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru için bekleyiş başladı. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından geriye kalan parçacıkların Dünya atmosferine yüksek hızla girmesi sonucu ortaya çıkan meteorlar, 2026 yazında da geceyi ışık izleriyle süsleyecek. Peki Perseid meteor yağmuru hangi tarihte zirveye ulaşacak, en iyi hangi saatlerde gözlemlenecek ve Türkiye'den görülebilecek mi? İşte merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 16:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yaz gecelerinin en etkileyici gökyüzü olayları arasında gösterilen Perseid meteor yağmuru için geri sayım sürüyor. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşan parlak izler, 2026’da da gökyüzünü hareketlendirecek. Peki Perseid meteor yağmuru ne zaman en yoğun seviyeye ulaşacak, hangi saatlerde daha net görülecek ve Türkiye’den takip edilebilecek mi? İşte gözlem tarihleri ve merak edilen ayrıntılar...

        2

        PERSEİD METEOR YAĞMURU 2026 NE ZAMAN?

        Astronomi meraklılarının her yıl ilgiyle takip ettiği Perseid meteor yağmuru, 17 Temmuz’da başlayan etkinliğini 24 Ağustos 2026’ya kadar sürdürecek.

        Gökyüzündeki meteor hareketliliğinin en yüksek seviyeye ulaşacağı dönem ise 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece olacak. Bu saatlerde çok sayıda akanyıldızın peş peşe görülmesi bekleniyor.

        3

        PERSEİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

        Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek isteyenler için en uygun zaman, 12 Ağustos gecesi saat 23.00’ten başlayarak 13 Ağustos sabahına kadar uzanan dönem olacak.

        Gökyüzündeki hareketliliğin en yüksek seviyeye ulaşmasının ise sabaha karşı 02.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

        4

        PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

        Perseid meteor yağmuru, 2026 yılında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Kuzey Yarımküre genelinden gözlemlenebilecek.

        Hava koşullarının uygun olması hâlinde İstanbul’dan Van’a, Ankara’dan Antalya ve İzmir’e kadar ülkenin pek çok noktasında meteor geçişleri takip edilebilecek. Şehir ışıklarından uzak, gökyüzünün açıkça görülebildiği yüksek bölgelerde ise saatte yaklaşık 50 ila 100 meteor gözlemleme şansı bulunacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaçak moloz dökerken elektrik tellerini kopardı, yangına sebep olup kaçtı

        (İHA) - Kepez Şelale Mahallesi'ne izinsiz moloz döken, damperin elektrik tellerine temas etmesi sonucu hem enerji hatlarının kopmasına ve bölgede yangın çıkmasına neden olan kamyon sürücüsü, Kepez Belediyesi'nin 35 noktada kurduğu foto kapan sistemiyle bulunarak 115 bin TL ceza kesildi. Damperin ele...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        "Eğlenceli olacağını düşündüm" dedi! Kafa travması geçiren bebek öldü
        "Eğlenceli olacağını düşündüm" dedi! Kafa travması geçiren bebek öldü
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı