PERSEİD METEOR YAĞMURU TARİHİ: 2026 Perseid meteor yağmuru ne zaman, hangi gün, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi?
Gökyüzünün en dikkat çekici doğa olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru için bekleyiş başladı. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından geriye kalan parçacıkların Dünya atmosferine yüksek hızla girmesi sonucu ortaya çıkan meteorlar, 2026 yazında da geceyi ışık izleriyle süsleyecek. Peki Perseid meteor yağmuru hangi tarihte zirveye ulaşacak, en iyi hangi saatlerde gözlemlenecek ve Türkiye'den görülebilecek mi? İşte merak edilen ayrıntılar...
Yaz gecelerinin en etkileyici gökyüzü olayları arasında gösterilen Perseid meteor yağmuru için geri sayım sürüyor. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşan parlak izler, 2026’da da gökyüzünü hareketlendirecek. Peki Perseid meteor yağmuru ne zaman en yoğun seviyeye ulaşacak, hangi saatlerde daha net görülecek ve Türkiye’den takip edilebilecek mi? İşte gözlem tarihleri ve merak edilen ayrıntılar...
PERSEİD METEOR YAĞMURU 2026 NE ZAMAN?
Astronomi meraklılarının her yıl ilgiyle takip ettiği Perseid meteor yağmuru, 17 Temmuz’da başlayan etkinliğini 24 Ağustos 2026’ya kadar sürdürecek.
Gökyüzündeki meteor hareketliliğinin en yüksek seviyeye ulaşacağı dönem ise 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece olacak. Bu saatlerde çok sayıda akanyıldızın peş peşe görülmesi bekleniyor.
PERSEİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?
Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek isteyenler için en uygun zaman, 12 Ağustos gecesi saat 23.00’ten başlayarak 13 Ağustos sabahına kadar uzanan dönem olacak.
Gökyüzündeki hareketliliğin en yüksek seviyeye ulaşmasının ise sabaha karşı 02.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Perseid meteor yağmuru, 2026 yılında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Kuzey Yarımküre genelinden gözlemlenebilecek.
Hava koşullarının uygun olması hâlinde İstanbul’dan Van’a, Ankara’dan Antalya ve İzmir’e kadar ülkenin pek çok noktasında meteor geçişleri takip edilebilecek. Şehir ışıklarından uzak, gökyüzünün açıkça görülebildiği yüksek bölgelerde ise saatte yaklaşık 50 ila 100 meteor gözlemleme şansı bulunacak.