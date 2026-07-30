PMYO başvuru takvimi: PMYO başvuru tarihleri açıklandı mı? PMYO Polislik başvuru şartları neler?

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PMYO'ya başvuruda bulunacak adayların, taban puan şartını sağlamalarının yanı sıra Polis Akademisi tarafından belirlenen yaş, fiziki yeterlilik ve güvenlik kriterlerini de karşılamaları gerekiyor.

Buna göre adayların, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış olmaları isteniyor.

Fiziki şartlar kapsamında ise erkek adaylar için en az 167 santimetre, kadın adaylar için en az 162 santimetre boy şartı aranıyor. Ayrıca adayların Beden Kitle İndeksi'nin (BKİ) 18 ile 27 arasında olması gerekiyor.