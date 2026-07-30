PMYO başvuru takvimi: PMYO başvuru tarihleri açıklandı mı? PMYO Polislik başvuru şartları neler?
PMYO başvuru süreci araştırılıyor. Polis olmayı hedefleyen binlerce lise mezunu aday, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak PMYO başvuru kılavuzuna odaklandı. YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler başvuru takvimi, TYT taban puanı, yaş şartı ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek ön başvuru işlemlerine çevrildi. Peki, 2026 PMYO başvuruları ne zaman başlayacak, polislik başvuru şartları neler olacak? İşte bilgiler...
Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) 2026 alımları, polislik mesleğini hedefleyen adayların gündemindeki yerini koruyor. Polis Akademisi Başkanlığı'nın yayımlayacağı başvuru kılavuzu öncesinde adaylar, 2026 PMYO başvuru tarihleri, TYT taban puanı, yaş sınırı ve e-Devlet başvuru ekranına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte başvuru sürecine ilişkin beklenti artarken, "PMYO başvuruları başladı mı?" sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...
PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026 PMYO taban puanına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Polis Meslek Yüksekokulu başvurularında uygulanacak TYT taban puanı, kontenjan sayısı ve diğer başvuru şartları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzuyla birlikte netleşecek. Bu nedenle adayların resmi duyuruları takip ederek kılavuzda yer alacak şartları esas almaları gerekiyor. 2026 PMYO başvurularının ise Ağustos ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
PMYO'ya başvuruda bulunacak adayların, taban puan şartını sağlamalarının yanı sıra Polis Akademisi tarafından belirlenen yaş, fiziki yeterlilik ve güvenlik kriterlerini de karşılamaları gerekiyor.
Buna göre adayların, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış olmaları isteniyor.
Fiziki şartlar kapsamında ise erkek adaylar için en az 167 santimetre, kadın adaylar için en az 162 santimetre boy şartı aranıyor. Ayrıca adayların Beden Kitle İndeksi'nin (BKİ) 18 ile 27 arasında olması gerekiyor.
Bunun yanında silah taşımaya engel oluşturacak herhangi bir hukuki durumun bulunmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması ile yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünür bölgelerinde yönetmeliğe aykırı dövme veya kalıcı iz bulunmaması da başvuru şartları arasında yer alıyor.