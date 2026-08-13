PSG ile Aston Villa, UEFA Süper Kupa finalinde Avrupa'nın iki önemli kupasının şampiyonlarını karşı karşıya getirdi. 12 Ağustos Çarşamba günü oynanan mücadelenin ardından maçının sonucu ve golleri gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, PSG-Aston Villa Süper Kupa finali kaç kaç bitti, Süper Kupa'da golleri kim attı? İşte PSG-Aston Villa maçı özeti ve golleri...