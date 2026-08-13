PSG-Aston Villa Süper Kupa finali kaç kaç bitti, Süper Kupa'da golleri kim attı?
UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Aston Villa, sezonun ilk büyük Avrupa kupası için sahaya çıktı. Futbolseverler dev final sonrasında PSG-Aston Villa maçının sonucu ve gollerini araştırıyor. Peki, PSG-Aston Villa Süper Kupa finali kaç kaç bitti, Süper Kupa'da golleri kim attı? İşte PSG-Aston Villa maçı özeti ve golleri...
Giriş: 13 Ağustos 2026 - 06:24 Güncelleme:
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PSG ile Aston Villa, UEFA Süper Kupa finalinde Avrupa'nın iki önemli kupasının şampiyonlarını karşı karşıya getirdi. 12 Ağustos Çarşamba günü oynanan mücadelenin ardından maçının sonucu ve golleri gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, PSG-Aston Villa Süper Kupa finali kaç kaç bitti, Süper Kupa'da golleri kim attı? İşte PSG-Aston Villa maçı özeti ve golleri...
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PSG - ASTON VILLA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Paris Saint-Germain (PSG) Aston Villa'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.
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PSG - ASTON VILLA MAÇI GOLLER KİM ATTI?
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Kvaratskhelia ve 61. dakikada Desire Doue'den geldi. Aston Villa'nın tek sayısı ise 42. dakikada Madjo'dan geldi.
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