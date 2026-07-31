Quick Sigorta A.Ş.'nin halka arzında üç gün süren talep toplama işlemleri sona erdi. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzın ardından yatırımcıların gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte pay dağıtımı tamamlanacak ve QUICK kodlu hisseler Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Halka arza katılan yatırımcılar ise tahmini lot dağılımını ve işlem tarihini merak ediyor. Peki, Quick Sigorta halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak ve yatırımcılara kaç lot düşmesi bekleniyor? İşte merak edilen ayrıntılar…