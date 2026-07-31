Quick Sigorta halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? QUICK ne zaman işlem görecek?
Quick Sigorta A.Ş.'nin halka arzında talep toplama süreci tamamlandı. 29, 30 ve 31 Temmuz 2026 tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayan şirketin halka arz sonuçları için geri sayım başladı. Halka arza katılan yatırımcılar, sonuçların ne zaman açıklanacağını, kişi başına kaç lot düşeceğini ve QUICK koduyla hisselerin Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görmeye başlayacağını araştırıyor. Halka arzda pay başına fiyat 76,60 TL olarak belirlenirken, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulandı. Şirketin Katılım Endeksi'ne uygun olmadığı da izahnamede yer aldı. Peki, Quick Sigorta halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç lot verir ve hisseler ne zaman işlem görecek? İşte Quick Sigorta halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Quick Sigorta A.Ş.'nin halka arzında üç gün süren talep toplama işlemleri sona erdi. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzın ardından yatırımcıların gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte pay dağıtımı tamamlanacak ve QUICK kodlu hisseler Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Halka arza katılan yatırımcılar ise tahmini lot dağılımını ve işlem tarihini merak ediyor. Peki, Quick Sigorta halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak ve yatırımcılara kaç lot düşmesi bekleniyor? İşte merak edilen ayrıntılar…
QUICK SİGORTA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Quick Sigorta'nın halka arzında 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplama işlemleri tamamlandı.
Quick Sigorta halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki hafta içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve halka arz konsorsiyumu tarafından duyurulması bekleniyor.
QUICK SİGORTA HALKA ARZI KAÇ LOT VERİR?
150 Bin katılım ~ 193 Lot (14.783 TL)
250 Bin katılım ~ 116 Lot (8.885 TL)
350 Bin katılım ~ 83 Lot (6.357 TL)
500 Bin katılım ~ 58 Lot (4.442 TL)
700 Bin katılım ~ 42 Lot (3.217 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 26 Lot (1.991 TL)
1.6 Milyon katılım ~ 18 Lot (1.378 TL)
2.2 Milyon katılım ~ 14 Lot (1.072 TL)
Quick Sigorta halka arzında kişi başına düşecek lot sayısı, halka arza katılan yatırımcı sayısına göre kesinlik kazanacak.
QUICK SİGORTA HALKA ARZI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Quick Sigorta halka arzının Katılım Endeksi'ne uygun olmadığı açıklandı.
QUICK SİGORTA HİSSELERİ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından pay dağıtım süreci tamamlanacak.
Daha sonra Borsa İstanbul tarafından yapılacak resmi duyuru ile QUICK işlem kodlu payların önümüzdeki hafta içerisinde Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
Kesin işlem tarihi Borsa İstanbul ve KAP tarafından ilan edilecek.