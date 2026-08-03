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        Haberler Bilgi Ekonomi Quick Sigorta halka arz sonuçları açıklandı! Quick Sigorta kaç lot verdi? QUICK ne zaman borsada işlem görecek?

        Quick Sigorta halka arz sonuçları açıklandı! Quick Sigorta kaç lot verdi? QUICK ne zaman borsada işlem görecek?

        29-30-31 Temmuz tarihlerinde talep toplayan Quick Sigorta halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz kapsamında toplam 48 milyon 312 bin 950 adet payın dağıtımı tamamlandı. Gözler şimdi QUICK hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, Quick Sigorta kaç lot verdi, QUICK hisseleri ne zaman borsada işlem görecek? İşte Quick Sigorta halka arz sonuçları ve hissenin borsada işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 19:55 Güncelleme:
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        1

        Sermaye piyasalarının yakından takip edilen halka arzlarından biri olan Quick Sigorta'da dağıtım süreci tamamlandı. Halka arza katılan yatırımcılar, hesaplarına kaç lot tanımlandığını ve hisselerin işlem göreceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, Quick Sigorta kaç lot verdi, QUICK hisseleri ne zaman borsada işlem görecek? İşte detaylar...

        2

        QUICK SİGORTA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Quick Sigorta'nın halka arz sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Halka arz kapsamında toplam 48 milyon 312 bin 950 adet payın yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirildi.

        Yoğun ilgi gören halka arzın ardından yatırımcıların hesaplarına dağıtılan paylar aktarılırken, gözler şimdi hisselerin Borsa İstanbul'daki işlem tarihine çevrildi.

        3

        QUICK SİGORTA KAÇ LOT VERDİ?

        Açıklanan halka arz sonuçlarına göre bireysel yatırımcı grubunda katılımcı başına yaklaşık 50 lot dağıtımı yapıldı.

        Bu dağıtımın parasal karşılığı ise yaklaşık 3 bin 830 TL olarak hesaplandı.

        4

        QUICK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Quick Sigorta'nın QUICK işlem koduyla 6 Ağustos tarihinden itibaren işlem göremeye başlayacak.

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        QUICK SİGORTA HALKA ARZI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Quick Sigorta halka arzının Katılım Endeksi'ne uygun olmadığı açıklandı.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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