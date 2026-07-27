Quick Sigorta halka arz ne zaman, kaç lot verir? Quick Sigorta halka arz katılım endeksine uygun mu?
Quick Sigorta halka arzı için geri sayım başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından yatırımcıların merakla beklediği talep toplama takvimi de netleşti. Şirket 76,60 TL halka arz fiyatıyla belirtilen tarihlerde talep toplayacak. Halka arza katılmayı planlayan yatırımcılar ise Quick Sigorta olası lot dağıtımı, halka arz tarihleri ve katılım endeksine uygunluk durumunu araştırıyor. Peki, Quick Sigorta halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte Quick Sigorta talep toplama tarihleri...
SPK'dan onay alan Quick Sigorta, halka arz süreci için hazırlıklarını tamamladı. Şirket payları, belirlenen takvim doğrultusunda üç gün boyunca talep toplama yöntemiyle yatırımcılara sunulacak. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, aracı kurumlar ve bankalar üzerinden taleplerini iletebilecek. Peki, Quick Sigorta halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte Quick Sigorta halka arz tarihleri...
QUICK SİGORTA HALKA ARZI NE ZAMAN?
Quick Sigorta halka arzında talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz 2026 olarak açıklandı.
Yatırımcılar, üç iş günü boyunca yetkili aracı kurumlar ve halka arza katılım sağlayan bankalar üzerinden taleplerini oluşturabilecek.
QUICK SİGORTA HALKA ARZI KAÇ LOT VERİR?
150 Bin katılım ~ 193 Lot (14.783 TL)
250 Bin katılım ~ 116 Lot (8.885 TL)
350 Bin katılım ~ 83 Lot (6.357 TL)
500 Bin katılım ~ 58 Lot (4.442 TL)
700 Bin katılım ~ 42 Lot (3.217 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 26 Lot (1.991 TL)
1.6 Milyon katılım ~ 18 Lot (1.378 TL)
2.2 Milyon katılım ~ 14 Lot (1.072 TL)
Quick Sigorta halka arzında kişi başına düşecek lot sayısı, halka arza katılan yatırımcı sayısına göre kesinlik kazanacak.
QUICK SİGORTA HALKA ARZI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Quick Sigorta halka arzının Katılım Endeksi'ne uygun olmadığı açıklandı.
QUICK SİGORTA A.Ş. HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Quick Sigorta A.Ş. halka arz fiyatı 76,60 TL olarak açıklandı.
QUICK SİGORTA A.Ş. HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Midas Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.