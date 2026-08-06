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        Haberler Bilgi Hayırlı Cumalar resimli mesajları 2026: En güzel, anlamlı, dualı, kısa ve resimli Cuma mesajları

        Hayırlı Cumalar resimli mesajları 2026: En güzel, anlamlı, dualı, kısa ve resimli Cuma mesajları

        İslam alemi için haftanın en mübarek günü olan Cuma'da sevdiklerine güzel dileklerini iletmek isteyenler, en anlamlı Cuma mesajlarını araştırıyor. WhatsApp, Instagram, Facebook ve SMS üzerinden paylaşılabilecek birbirinden güzel mesajlar yoğun ilgi görüyor. Dualı, ayetli, hadisli ve kısa Cuma mesajları, bu özel günde en çok aranan konular arasında yer alıyor. Sevdiklerine hayırlı dileklerde bulunmak isteyen vatandaşlar, anlamlı ve etkileyici mesaj seçeneklerini tercih ediyor. İşte 2026 en güzel, resimli cuma mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 22:17 Güncelleme:
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        Cuma günü, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği en kıymetli günlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu mübarek günde milyonlarca kişi, sevdiklerine "Hayırlı Cumalar" dileklerini iletmek için anlamlı mesajlar arıyor. Sosyal medya hesaplarında ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşılabilecek kısa, uzun, dualı ve ayetli mesajlar ilgi görüyor. Manevi duyguları yansıtan Cuma mesajları, gönülleri bir araya getiren en güzel paylaşımlar arasında yer alıyor. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları...

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        KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

        Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

        Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

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        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

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        AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

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        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
        Hayırlı cumalar.

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        YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

        Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

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        Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

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        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

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        RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.

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        Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

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        EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

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        İnkar edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı cumalar.

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        CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

        Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.

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        FARKLI CUMA MESAJI ÇEŞİTLERİ

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

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        Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı nurlu cumalar.

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        Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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