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        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! 9 Ağustos 2026 Pazar Bugün Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

        RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! 9 Ağustos 2026 Pazar Bugün Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

        9 Ağustos Pazar tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar ve düzenlemeler, gece yarısı itibarıyla kamuoyunun erişimine açıldı. Kamu kurumlarından ekonomik düzenlemelere kadar birçok başlıkta alınan kararların yer aldığı yeni sayıda, vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler de bulunuyor. Peki 9 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar yayımlandı? İşte günün dikkat çeken kararları ve düzenlemeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 00:17 Güncelleme:
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        Resmi Gazete’nin 9 Ağustos Pazar tarihli sayısı kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni sayıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların yanı sıra çeşitli kurum ve alanları ilgilendiren düzenlemeler de yer aldı. Günün ilk saatlerinden itibaren erişime açılan kararlar, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 9 Ağustos 2026 Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı, hangi düzenlemeler yürürlüğe girdi? İşte bugünkü sayıda öne çıkan başlıklar…

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        9 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI

        YASAMA BÖLÜMÜ

        KANUNLAR

        7591 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması Sekretaryası Arasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansının Otuz Birinci Oturumu, Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı Olarak Düzenlenen Taraflar Konferansının Yirmi Birinci Oturumu, Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı Olarak Düzenlenen Taraflar Konferansının Sekizinci Oturumu, Bağlı Organların Oturumları ve Diğer Bmidçs Toplantılarına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

        7592 Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

        –– Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 199)

        –– Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 200)

        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        –– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11569)

        –– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11570)

        –– Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Belirtilen Orman İşletme Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11571)

        –– Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 11572)

        –– Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından Yapılacak Aydınlatma Gideri Kesintilerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11573)

        –– Muğla İli, Köyceğiz, Milas, Seydikemer ve Yatağan İlçelerinde Meydana Gelen Aşırı Yağışlar Sonucunda Bazı Köprülerin Taşıyıcı Ayakları ile Zeminlerinde Oluşan Kalıcı Hasar Nedeniyle Ortaya Çıkan Can ve Mal Güvenliği Riskinin Bertaraf Edilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11574)

        –– Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, Eyyübiye-Haliliye Hafif Raylı Sistem 1. Aşama Hattı ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Önü Katlı Kavşak Projesi Kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11575)

        –– 154 kV Falp RES TM-Çine TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Gösterilen Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11576)

        –– 400 kV Gölbaşı Kayseri Kapasitör Kuzey Enerji İletim Hattı Kısmi Yenileme Projesi Kapsamında Gösterilen Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11577)

        –– Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Batıkent Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, Evren Sanayi Sitesi Köprülü Kavşak Projesi Kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11578)

        –– Erzincan İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Erzincan Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11579)

        –– 400/33 kV Başkent OSB Transformatör Merkezi Sahası Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11580)

        –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 11581, 11582, 11583, 11584)

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        ATAMA KARARI

        –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2026/223)

        YÖNETMELİKLER

        –– Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Selçuk Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (SABAUM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        –– Selçuk Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        –– Selçuk Üniversitesi Dünya Kültür ve Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        –– Selçuk Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜSSAGEM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        –– Selçuk Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        –– Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        –– Selçuk Üniversitesi Kazaları Araştırma, Önleme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        –– Selçuk Üniversitesi Konya ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        –– Selçuk Üniversitesi Küçükbaş Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        –– Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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