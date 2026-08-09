RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! 9 Ağustos 2026 Pazar Bugün Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

9 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7591 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması Sekretaryası Arasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansının Otuz Birinci Oturumu, Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı Olarak Düzenlenen Taraflar Konferansının Yirmi Birinci Oturumu, Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı Olarak Düzenlenen Taraflar Konferansının Sekizinci Oturumu, Bağlı Organların Oturumları ve Diğer Bmidçs Toplantılarına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7592 Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

–– Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 199)

–– Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 200)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11569)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11570)

–– Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Belirtilen Orman İşletme Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11571)

–– Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 11572)

–– Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından Yapılacak Aydınlatma Gideri Kesintilerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11573)

–– Muğla İli, Köyceğiz, Milas, Seydikemer ve Yatağan İlçelerinde Meydana Gelen Aşırı Yağışlar Sonucunda Bazı Köprülerin Taşıyıcı Ayakları ile Zeminlerinde Oluşan Kalıcı Hasar Nedeniyle Ortaya Çıkan Can ve Mal Güvenliği Riskinin Bertaraf Edilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11574)

–– Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, Eyyübiye-Haliliye Hafif Raylı Sistem 1. Aşama Hattı ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Önü Katlı Kavşak Projesi Kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11575)

–– 154 kV Falp RES TM-Çine TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Gösterilen Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11576)

–– 400 kV Gölbaşı Kayseri Kapasitör Kuzey Enerji İletim Hattı Kısmi Yenileme Projesi Kapsamında Gösterilen Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11577)

–– Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Batıkent Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, Evren Sanayi Sitesi Köprülü Kavşak Projesi Kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11578)

–– Erzincan İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Erzincan Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11579)

–– 400/33 kV Başkent OSB Transformatör Merkezi Sahası Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11580)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 11581, 11582, 11583, 11584)