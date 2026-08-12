REYTİNG SONUÇLARI 11 AĞUSTOS - SALI || AB ve total reyting sıralaması: MasterChef - Var mısın Yok musun Gelinim Mutfakta kaçıncı oldu?

Reyting sonuçları 11 Ağustos AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında Gelinim Mutfakta - Var mısın Yok musun - MasterChef - Daha 17'nin tekrar bölümü gibi programlar AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 11 Ağustos AB ve total reyting sıralaması...