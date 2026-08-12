REYTİNG SONUÇLARI 11 AĞUSTOS - SALI || AB ve total reyting sıralaması: MasterChef - Var mısın Yok musun Gelinim Mutfakta kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları hemen her gün olduğu gibi bugün de geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz gün ekrana gelen MasterChef, Var mısın Yok musun, Gelinim Mutfakta ve Daha 17'nin tekrar bölümü reytinglerde ilk sırlara yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 11 Ağustos reyting sonuçları...
Giriş: 12 Ağustos 2026 - 11:36 Güncelleme:
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Reyting sonuçları 11 Ağustos AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında Gelinim Mutfakta - Var mısın Yok musun - MasterChef - Daha 17'nin tekrar bölümü gibi programlar AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 11 Ağustos AB ve total reyting sıralaması...
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TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 11 AĞUSTOS
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AB REYTİNG SONUÇLARI 11 AĞUSTOS