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        Haberler Bilgi Reyting sonuçları 12 Ağustos 2026: Doğanın Kanunu, MasterChef Türkiye... ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 12 Ağustos 2026: Doğanın Kanunu, MasterChef Türkiye... ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?

        12 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Star TV'de Doğanın Kanunu ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle ekranlara gelirken; TRT 1'de Asırlık Gece, ATV'de Var Mısın Yok Musun ve Kanal D'de Kuralsız Sokaklar yapımları tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Tehlikeli İhtiyar ve Now TV'de Recep İvedik filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, ABC1, AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 12 Ağustos 2026 ABC1, AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 08:02 Güncelleme:
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        12 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan dizi, film, program, yarışma gibi yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Doğanın Kanunu, MasterChef Türkiye, Asırlık Gece, Var Mısın Yok Musun, Kuralsız Sokaklar, Tehlikeli İhtiyar ve Recep İvedik yapımlarının izlenme durumu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 12 Ağustos 2026 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...

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        12 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        12 Ağustos 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00 civarında açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

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        12 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

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        12 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        12 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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