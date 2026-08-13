Reyting sonuçları 12 Ağustos 2026: Doğanın Kanunu, MasterChef Türkiye... ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?

12 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan dizi, film, program, yarışma gibi yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Doğanın Kanunu, MasterChef Türkiye, Asırlık Gece, Var Mısın Yok Musun, Kuralsız Sokaklar, Tehlikeli İhtiyar ve Recep İvedik yapımlarının izlenme durumu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 12 Ağustos 2026 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...