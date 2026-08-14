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        Haberler Bilgi Reyting sonuçları 13 Ağustos 2026: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 13 Ağustos 2026: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 13 Ağustos 2026 Cuma sıralaması izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Muhtemel Aşk ile TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Altı Üstü İstanbul dizisinin tekrar bölümü ekrana gelirken, Kanal D'de Gol Kralı, Star TV'de Hababam Sınıfı, TRT 1'de Rocky Balboa ve Now TV'de Ailenin Şerefi filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 13 Ağustos 2026 ABC1, AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 08:11 Güncelleme:
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        Dün yayınlanan yapımlar günün birincisi olmak için kıyasıya mücadele etti. 13 Ağustos 2026 Perşembe akşamı Muhtemel Aşk dizisi ve MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Altı Üstü İstanbul dizisi ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken Gol Kralı, Hababam Sınıfı, Rocky Balboa ve Ailenin Şerefi filmleri yayınlandı. İzledikleri yapımların sıralamasını merak eden seyirciler ise günün ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırmalarına başladı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 13 Ağustos 2026 Perşembe reyting birincisi…

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        13 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film ve program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        13 Ağustos 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

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        13 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

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        13 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

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        13 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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