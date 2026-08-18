REYTİNG SONUÇLARI 17 AĞUSTOS - PAZARTESİ || Güldür Güldür Show - MasterChef- Altı Üstü İstanbul reytinglerde kaçıncı oldu?

Reyting sonuçları 17 Ağustos AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında Güldür Güldür Show - MasterChef- Altı Üstü AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 17 Ağustos AB ve total reyting sıralaması...