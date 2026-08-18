REYTİNG SONUÇLARI 17 AĞUSTOS - PAZARTESİ || Güldür Güldür Show - MasterChef- Altı Üstü İstanbul reytinglerde kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 17 Ağustos yani Pazartesi günü listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz gün ekrana gelen Güldür Güldür Show - MasterChef - Altı Üstü İstanbul reytinglerde ilk sırlara yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 17 Ağustos reyting sonuçları...
Giriş: 18 Ağustos 2026 - 10:47 Güncelleme:
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Reyting sonuçları 17 Ağustos AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında Güldür Güldür Show - MasterChef- Altı Üstü AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 17 Ağustos AB ve total reyting sıralaması...
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TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 17 AĞUSTOS
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AB REYTİNG SONUÇLARI 17 AĞUSTOS