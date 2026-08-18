Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 17 AĞUSTOS - PAZARTESİ || Güldür Güldür Show - MasterChef- Altı Üstü İstanbul reytinglerde kaçıncı oldu?

        REYTİNG SONUÇLARI 17 AĞUSTOS - PAZARTESİ || Güldür Güldür Show - MasterChef- Altı Üstü İstanbul reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 17 Ağustos yani Pazartesi günü listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz gün ekrana gelen Güldür Güldür Show - MasterChef - Altı Üstü İstanbul reytinglerde ilk sırlara yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 17 Ağustos reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 10:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Reyting sonuçları 17 Ağustos AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında Güldür Güldür Show - MasterChef- Altı Üstü AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 17 Ağustos AB ve total reyting sıralaması...

        2

        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 17 AĞUSTOS

        1 ALTI USTU ISTANBUL
        2 MASTERCHEF TURKIYE
        3 ALTI USTU ISTANBUL (OZET)
        4 NOW ANA HABER
        5 KANAL D ANA HABER
        6 DAHA 17 (TKR)
        7 ORGANIZE ISLER (T.S)
        8 ASK-I MEMNU (TKR)
        9 TOSUN PASA (T.S)
        10 SICAK GELISME
        11 GELINIM MUTFAKTA
        12 DEDEMIN FISI (T.S)
        13 SHOW ANA HABER
        14 KANAL D HABER GUN ARASI
        15 YAPRAK DOKUMU (TKR)
        16 GULDUR GULDUR SHOW (TKR)
        17 MASTERCHEF TURKIYE OZET
        18 MAGAZIN D YAZ
        19 AKASYA DURAGI (TKR)
        20 KENDI DUSEN AGLAMAZ (TKR)
        3

        AB REYTİNG SONUÇLARI 17 AĞUSTOS

        1 MASTERCHEF TURKIYE
        2 ALTI USTU ISTANBUL
        3 NOW ANA HABER
        4 ALTI USTU ISTANBUL (OZET)
        5 ASK-I MEMNU (TKR)
        6 MAGAZIN D YAZ
        7 KANAL D ANA HABER
        8 KANAL D HABER GUN ARASI
        9 ORGANIZE ISLER (T.S)
        10 SICAK GELISME
        11 GULDUR GULDUR SHOW (TKR)
        12 DAHA 17 (TKR)
        13 TOSUN PASA (T.S)
        14 MASTERCHEF TURKIYE OZET
        15 YAPRAK DOKUMU (TKR)
        16 GELINIM MUTFAKTA
        17 DEDEMIN FISI (T.S)
        18 SHOW ANA HABER
        19 ORGANIZE ISLER (T.S) (TKR)
        20 HABER ONU
        4

        ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 17 AĞUSTOS

        1 ALTI USTU ISTANBUL
        2 MASTERCHEF TURKIYE
        3 ALTI USTU ISTANBUL (OZET)
        4 NOW ANA HABER
        5 KANAL D ANA HABER
        6 ASK-I MEMNU (TKR)
        7 ORGANIZE ISLER (T.S)
        8 SICAK GELISME
        9 KANAL D HABER GUN ARASI
        10 DAHA 17 (TKR)
        11 TOSUN PASA (T.S)
        12 GULDUR GULDUR SHOW (TKR)
        13 MASTERCHEF TURKIYE OZET
        14 GELINIM MUTFAKTA
        15 YAPRAK DOKUMU (TKR)
        16 MAGAZIN D YAZ
        17 DEDEMIN FISI (T.S)
        18 SHOW ANA HABER
        19 ALTINA HUCUM (T.S)
        20 BATMAN PETROLSPOR-BOLUSPOR TRENDYOL 1. LIG KARSILASMASI
        ÖNERİLEN VİDEO
        #reyting
        #sonuç
        #17 AĞUSTOS
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?
        TÜRKSAT frekans değişikliği! İşte televizyonlarda yapılması gerekenler
        TÜRKSAT frekans değişikliği! İşte televizyonlarda yapılması gerekenler
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru
        Eski eşler bir arada
        Eski eşler bir arada
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        Kurt sandı, ateş etti, karısını öldürdü!
        Kurt sandı, ateş etti, karısını öldürdü!
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!