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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 2 AĞUSTOS || Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? AB ve total reyting sonuçları

        REYTİNG SONUÇLARI 2 AĞUSTOS || Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? AB ve total reyting sonuçları

        Reyting sonuçları 2 Ağustos Pazar yani geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından medya yapımını takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Kim Milyoner Olmak İster - MasterChef - Daha 17 AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 2 Ağustos AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 14:16 Güncelleme:
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        1

        Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Reyting sonuçları 2 Ağustos AB ve total sıralama güncel listesi geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Kim Milyoner Olmak İster - MasterChef - Daha 17 AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 2 Ağustos AB ve total reyting sıralaması...

        2

        AB REYTİNG SONUÇLARI 2 AĞUSTOS

        1 DAHA 17
        2 MASTERCHEF TURKIYE
        3 DAHA 17 (OZET)
        4 NOW ANA HABER HAFTA SONU
        5 KURALSIZ SOKAKLAR (TKR)
        6 KARAYIP KORSANLARI SIYAH INCI'NIN LANETI (Y.S)
        7 ORTA DIREK SABAN (T.S)
        8 KARAYIP KORSANLARI SIYAH INCI'NIN LANETI (Y.S) (TKR)
        9 TUHAF ISLER TAKIMI
        10 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR)
        3

        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 2 AĞUSTOS

        1 DAHA 17
        2 DAHA 17 (OZET)
        3 MASTERCHEF TURKIYE
        4 NOW ANA HABER HAFTA SONU
        5 SABAN OGLU SABAN (T.S)
        6 KARAYIP KORSANLARI SIYAH INCI'NIN LANETI (Y.S)
        7 KORKUSUZ KORKAK (T.S)
        8 KANAL D ANA HABER
        9 KURALSIZ SOKAKLAR (TKR)
        10 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR)
        4

        ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 2 AĞUSTOS

        1 DAHA 17
        2 MASTERCHEF TURKIYE
        3 DAHA 17 (OZET)
        4 NOW ANA HABER HAFTA SONU
        5 KARAYIP KORSANLARI SIYAH INCI'NIN LANETI (Y.S)
        6 KURALSIZ SOKAKLAR (TKR)
        7 KANAL D ANA HABER
        8 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR)
        9 ATV ANA HABER
        10 ALTI USTU ISTANBUL (TKR)
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