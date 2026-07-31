REYTİNG SONUÇLARI 30 TEMMUZ - GÜNCEL || Muhtemel Aşk reyting zirvesinde! Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 30 Temmuz Perşembe yani geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından medya yapımını takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Muhtemel Aşk - MasterChef - Var mısın Yok musun gibi yapımlar AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 30 Temmuz AB ve total reyting sıralaması...
Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Reyting sonuçları 30 Temmuz AB ve total sıralama güncel listesi geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 30 Temmuz AB ve total reyting sıralaması...
AB REYTİNG SONUÇLARI 30 TEMMUZ
MUHTEMEL AŞK – SHOW TV
MASTERCHEF TÜRKİYE – TV8
VAR MISIN YOK MUSUN – ATV
MUHTEMEL AŞK (ÖZET) – SHOW TV
NOW ANA HABER – NOW
SHOW ANA HABER – SHOW TV
KANAL D ANA HABER – KANAL D
INTER TURKU – BAŞAKŞEHİR UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ – TRT 1
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLERİ – TRT 1
SICAK GELİŞME – KANAL D
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 30 TEMMUZ
MUHTEMEL AŞK – SHOW TV
VAR MISIN YOK MUSUN – ATV
MASTERCHEF TÜRKİYE – TV8
NOW ANA HABER – NOW
MUHTEMEL AŞK (ÖZET) – SHOW TV
VAR MISIN YOK MUSUN (ÖZET) – ATV
ÖRÜMCEK ADAM 2 – KANAL D
KANAL D ANA HABER – KANAL D
SHOW ANA HABER – SHOW TV
ATV ANA HABER – ATV
ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 30 TEMMUZ
MUHTEMEL AŞK – SHOW TV
VAR MISIN YOK MUSUN – ATV
MASTERCHEF TÜRKİYE – TV8
NOW ANA HABER – NOW
MUHTEMEL AŞK (ÖZET) – SHOW TV
KANAL D ANA HABER – KANAL D
SICAK GELİŞME – KANAL D
SHOW ANA HABER – SHOW TV
VAR MISIN YOK MUSUN (ÖZET) – ATV
ÖRÜMCEK ADAM 2 – KANAL D