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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 9 Ağustos Pazar AB ve totel sonuç sıralaması... Kim Milyoner Olmak İster - MasterChef - Daha 17 reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 9 Ağustos Pazar AB ve totel sonuç sıralaması... Kim Milyoner Olmak İster - MasterChef - Daha 17 reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 9 Ağustos AB ve total sıralaması Pazar yani geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından medya yapımını takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Kim Milyoner Olmak İster - MasterChef - Daha 17 AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 9 Ağustos AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 08:42 Güncelleme:
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        1

        Reyting sonuçları 9 Ağustos sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında Kim Milyoner Olmak İster - MasterChef - Daha 17 gibi programlar AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 9 Ağustos AB ve total reyting sıralaması...

        2

        AB REYTİNG SONUÇLARI 9 AĞUSTOS

        1 MASTERCHEF TURKIYE
        2 NOW ANA HABER
        3 SICAK GELISME
        4 KURALSIZ SOKAKLAR
        5 KANAL D ANA HABER
        6 ASIRLIK GECE
        7 ASIRLIK GECE (TKR)
        8 ASK-I MEMNU (TKR)
        9 DOGANIN KANUNU (TKR)
        10 SUT KARDESLER (T.S)
        3

        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 9 AĞUSTOS

        1 MASTERCHEF TURKIYE
        2 NOW ANA HABER
        3 KURALSIZ SOKAKLAR
        4 SUT KARDESLER (T.S)
        5 ASIRLIK GECE
        6 KANAL D ANA HABER
        7 ALTI USTU ISTANBUL (TKR)
        8 KURALSIZ SOKAKLAR OZET
        9 DOGANIN KANUNU (TKR)
        10 ASK-I MEMNU (TKR)
        4

        ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 9 AĞUSTOS

        1 MASTERCHEF TURKIYE
        2 NOW ANA HABER
        3 ASIRLIK GECE
        4 KURALSIZ SOKAKLAR
        5 KANAL D ANA HABER
        6 ASIRLIK GECE (OZET)
        7 SICAK GELISME
        8 ASK-I MEMNU (TKR)
        9 ASIRLIK GECE (TKR)
        10 KURALSIZ SOKAKLAR OZET
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