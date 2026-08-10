Reyting sonuçları 9 Ağustos Pazar AB ve totel sonuç sıralaması... Kim Milyoner Olmak İster - MasterChef - Daha 17 reytinglerde kaçıncı oldu?

Reyting sonuçları 9 Ağustos sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında Kim Milyoner Olmak İster - MasterChef - Daha 17 gibi programlar AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 9 Ağustos AB ve total reyting sıralaması...