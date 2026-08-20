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        Haberler Bilgi Reyting Sonuçları AB - Total Sıralaması 19 Ağustos 2026: Var Mısın Yok Musun, MasterChef Türkiye… Reytinglerde kaçıncı oldu, hangi yapım zirveye yerleşti?

        Reyting Sonuçları AB - Total Sıralaması 19 Ağustos 2026: Var Mısın Yok Musun, MasterChef Türkiye… Reytinglerde kaçıncı oldu, hangi yapım zirveye yerleşti?

        Dünün reyting sonuçları 19 Ağustos 2026 listesi araştırılmaya başlandı. Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar yer aldı. ATV'de Var Mısın Yok Musun ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Doğanın Kanunu, TRT 1'de Uçuş Planı, Show TV'de Kod Adı: Olympus ve Now TV'de Recep İvedik 2 filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte, 19 Ağustos 2026 ABC1, AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 07:48 Güncelleme:
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        Televizyon kanalları arasında reyting mücadelesi devam ediyor. 19 Ağustos 2026 Çarşamba akşamı Var Mısın Yok Musun ve MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. İzledikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler ise Dünün ABC1, AB ve Total sıralamasını araştırmaya başladı. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 19 Ağustos 2026 reyting sonuçları birincisi.

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        19 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        19 Ağustos 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

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        19 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

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        19 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        19 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        #Reyting sonuçları
        #reyting birincisi
        #AB ve Total sıralaması
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