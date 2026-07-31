SATIŞTA! BİM 28-31 TEMMUZ-2 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU: Bu hafta BİM markette satışa çıkan fırsat ürünleri neler? Espresso Makinesi, Katlanır Bisiklet, Şarjlı Süpürge...

BİM’in yeni haftaya özel hazırladığı aktüel ürün katalogları tüketicilerle buluştu. Salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri için ayrı ayrı yayımlanan kampanya listelerinin ilki, 28 Temmuz’da mağaza raflarındaki yerini aldı. Temizlik, hijyen, kişisel bakım ve temel gıda ürünlerinden oluşan ilk katalogda satışa sunulan ürünler netleşirken, gözler 31 Temmuz Cuma günü geçerli olacak yeni fırsatlara çevrildi. Peki BİM’in 31 Temmuz-2 Ağustos aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? İşte yeni haftanın kampanyalı ürünleri ve katalog ayrıntıları…