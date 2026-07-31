Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş SATIŞTA! BİM 28-31 TEMMUZ-2 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU: Bu hafta BİM markette satışa çıkan fırsat ürünleri neler? Espresso Makinesi, Katlanır Bisiklet, Şarjlı Süpürge...

        SATIŞTA! BİM 28-31 TEMMUZ-2 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU: Bu hafta BİM markette satışa çıkan fırsat ürünleri neler? Espresso Makinesi, Katlanır Bisiklet, Şarjlı Süpürge...

        BİM'in yeni haftaya özel hazırladığı aktüel ürünler bugün mağazalarda satışa çıktı. Kampanya takvimi kapsamında 29 Temmuz Çarşamba günü eve teslim ürünleri, 31 Temmuz Cuma günü ise tekstil ve züccaciye seçenekleri müşterilerle buluşacak. 2 Ağustos Pazar günü de elektronik ve oyuncak kategorilerinden oluşan yeni ürün grubu raflardaki yerini alacak. Tam otomatik espresso makinesinden toz torbasız elektrikli süpürgeye, tost makinesinden el blender setine ve dikey şarjlı süpürgeye kadar çok sayıda ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Peki BİM'in 28, 29 ve 31 Temmuz ile 2 Ağustos tarihli aktüel kataloglarında hangi ürünler bulunuyor? İşte kampanyaya dahil edilen ürünlerin tam listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 10:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        BİM’in yeni haftaya özel hazırladığı aktüel ürün katalogları tüketicilerle buluştu. Salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri için ayrı ayrı yayımlanan kampanya listelerinin ilki, 28 Temmuz’da mağaza raflarındaki yerini aldı. Temizlik, hijyen, kişisel bakım ve temel gıda ürünlerinden oluşan ilk katalogda satışa sunulan ürünler netleşirken, gözler 31 Temmuz Cuma günü geçerli olacak yeni fırsatlara çevrildi. Peki BİM’in 31 Temmuz-2 Ağustos aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? İşte yeni haftanın kampanyalı ürünleri ve katalog ayrıntıları…

        2

        BİM 28 TEMMUZ SALI AKTÜEL KATALOĞU

        Blume Tuvalet Kağıdı 40'lı 249 TL

        Blume Kağıt Havlu 16'lı 159 TL

        ABC Sık Yıkananlar Toz Deterjan 12 kg 399 TL

        Molfix Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi 529 TL

        Uni Baby Soft Care Islak Mendil Hindistan Cevizi Yağlı 3x90'lı 99 TL

        Molped Hijyenik Ped Pure&Soft Gece 135 TL

        Molped Günlük Ped İncecik 119 TL

        Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 74 TL

        Queen Desenli Peçete 20'li 19,50 TL

        Papia Platinum Çek-Al Mendil 4 Katlı 125'li 34,50 TL

        Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Limon 5 Kg 239 TL

        Vernel Çamaşır Yumuşatıcısı Gülün Büyüsü 5 L 169 TL

        Mr.Oxy Fast Hızlı Yıkama Sıvı Çamaşır Deterjanı 1480 ml 149 TL

        Vernel Max Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 960 ml 65 TL

        Güldal Çamaşır Suyu 4 L 89 TL

        Bref Power Aktiv Wc Blok 4x50 g 129 TL

        Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 35 TL

        Glade Ev & Tekstil Parfümü Temiz Çarşaf 460 ml 129 TL

        Protex Kraft Pişirme Kağıdı 16'lı 39,50 TL

        Dalan Şampuan 450 ml 65 TL

        Dushy Duş Jeli 1000 ml 85 TL

        Powerdent Shine Diş Fırçası 3'lü 85 TL

        Repute/Chronic Parfüm Men 45 ml 99 TL

        Okey Prezervatif Ekstra Zevk 15'li 135 TL

        Laxe Saç Proteini 100 g 99 TL

        Urban Care Saç Köpüğü 200 ml 159 TL

        Urban Care Saç Spreyi Deniz Tuzu 200 ml 149 TL

        3

        Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 369 TL

        Pınar %0,5 Yağlı Süt 1 L 39,50 TL

        Milk Academy Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 379 TL

        Peysan Tam Yağlı Mihaliç Peyniri 250 g 159 TL

        Aytaç Piliç Jülyen Sosis 500 g 89 TL

        Kajun Time Stripwich Tavuk Parçaları 650 g 189 TL

        Keskinoğlu Piliç Döner 1000 g 245 TL

        Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 189 TL

        Altın Dana Barbekü Dana Sucuk 300 g 235 TL

        Bonfilet Dana-Kuzu Kıyma 500 g 319 TL

        Namet Dana Döner 4x250 g 699 TL

        Aytaç Tavuk Tantuni Dürüm 165 g 59 TL

        Yörsan Labne 3x180 g 149 TL

        Aknaz Krem Peynir 2x150 g 67,50 TL

        Aknaz Peynir Çeşitleri (Çubuk/Tel/Misket) 200 g 99 TL

        Aynes %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 139 TL

        İçim %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 189 TL

        Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 L 59,50 TL

        İçim Aronya & Karadutlu Kefir 1 L 95 TL

        4

        Simbat Antep Fıstığı 250 g 290 TL

        Simbat Çiğ Badem 250 g 159 TL

        Simbat İri Kırık Ceviz İçi 250 g 139 TL

        Simbat Kavrulmuş Kaju 250 g 159 TL

        Simbat Zarlı Kaju 250 g 195 TL

        Le'Monatta Karpuz Aromalı Limonata 1 L 27,50 TL

        Teatone Şeftali Aromalı Soğuk Çay 1 L 25 TL

        Le'Cola Gazlı İçecek Kola 1 L 32,50 TL

        Sarıyer Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2,5 L 59,50 TL

        Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 L 45 TL

        Lavi Naneli Karışık Meyveli İçecek 1 L 52 TL

        Jucy Multivitaminli Karışık Meyveli İçecek 200 ml 9,50 TL

        Dimes Karadut & Misket Limonu Aromalı İçecek 250 ml 25 TL

        Sırma Mango Şeftali Aromalı Maden Suyu 1 L 26 TL

        Karlıtepe Limonlu Tuzlu Mineralli Gazlı İçecek 6x200 ml 59,50 TL

        Kızılay Maden Suyu 12x200 ml 89 TL

        Patiswiss Kakaolu Fındık Kreması 700 g 229 TL

        Bifa Vanilya Aromalı Gofret 900 g 109 TL

        5

        BİM 29 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

        Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 430 NFE 26.900 TL

        Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 490 NFS 35.900 TL

        Keysmart Buzdolabı KEY 330 STE 18.900 TL

        Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 300 NFE 20.900 TL

        Keysmart 9 KG Çamaşır Makinesi KEY 910 CM 21.900 TL

        Keysmart 8 KG Çamaşır Makinesi KEY 810 CM 19.900 TL

        Keysmart 7 KG Çamaşır Makinesi KEY 712 CM 17.900 TL

        Keysmart 9 KG Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 90 KM 18.900 TL

        Keysmart 8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KM 16.900 TL

        Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS 18.900 TL

        Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM 15.900 TL

        Rookie 12 Jant Denge Bisikleti 2.990 TL

        Rookie 3 Tekerlekli Trikster Bisiklet 5.490 TL

        Foldo 20 Jant Katlanır Yetişkin Bisiklet 12.490 TL

        Foldo 14 Jant Katlanır Çocuk Bisikleti 9.790 TL

        Polosmart Android Projeksiyon Cihazı PSM150 6.900 TL

        Polosmart Kare Cam Temizleme Robotu PSH30 7.990 TL

        Bayersan Temizlik Arabası Seti 3.990 TL

        Okyanus Home İki Katlı Dikdörtgen Şampuanlık 529 TL

        Okyanus Home Bej Banyo Seti 629 TL

        6

        BİM 31 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Viskon Keten Şort Kadın S/M, L/XL 299 TL

        Viskon Keten Şort Erkek S/M, L/XL 299 TL

        Çift Kişilik Pike Set 469 TL

        Masa Örtüsü 140x210 cm 209 TL

        Masa Örtüsü 140x180 cm 279 TL

        Su Emici Paspas 58x38 cm 129 TL

        Hasır Şapka ve Çanta Set Çocuk 249 TL

        Micro Kep 129 TL

        Fermuarlı Kep 149 TL

        Ören Bayan Aplikeli Şapka 189 TL

        Kot Şapka 189 TL

        Havlu Saç Bonesi 75 TL

        Mutfak Halısı 60x100 cm + 45x60 cm 2'li 169 TL

        Ören Bayan File Bere Kadın 169 TL

        Kısa Konç Çorap Çeşitleri Kadın 3'lü 89 TL

        DAGI Sütyen ve Külot Seti 399 TL

        Lazer Kesim Yüksek Bel Paçalı Korse M, L, XL 199 TL

        Seamless Boxer/Slip Çeşitleri Kadın S/M, L/XL 69 TL

        Boxer Erkek M/L, L/XL 89 TL

        7

        Tefal Düdüklü Tencere 6 L 3.990 TL

        Tefal Simplicity Krep Tava 25 cm 699 TL

        Tefal Simplicity Tava 24 cm 649 TL

        Tefal Simplicity Tava 32 cm 899 TL

        English Home Çelik Servis Gereçleri 149 TL

        Paşabahçe Echo Meşrubat Bardağı 3'lü ~350 cc 99 TL

        Paşabahçe Echo Su Bardağı 3'lü 260 cc 79 TL

        Paşabahçe Ramekin Kase 6'lı 135 cc 8 cm 189 TL

        Glass in Love Cam Ayıcık Şekilli Kapaklı Pipetli Bardak 470 ml 179 TL

        Colorina Gold Rimli Pasta Tabağı 4'lü 21 cm 349 TL

        Colorina Gold Rimli Meyvelik 30 cm 189 TL

        Colorina Gold Rimli Kase 16 cm 69 TL

        RAKLE Bambu Kapaklı Kavanoz 1 - 600 cc 109 TL

        RAKLE Bambu Kapaklı Kavanoz 2 - 1050 cc 129 TL

        LAV Cam Kilitli Saklama Kabı 400 cc 89 TL

        LAV Cam Kilitli Saklama Kabı 800 cc 119 TL

        LAV Cam Kilitli Saklama Kabı 1200 cc 139 TL

        LAV Cam Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 179 TL

        8

        Hobby Life Pasta/Börek Taşıma Kabı 159 TL

        Hobby Life Hamur Leğeni 175 TL

        Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 55 TL

        Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 33 TL

        Vakumlu Ahşap Kapaklı Renkli Baharatlık 225 ml 52 TL

        Mutfak Seti 9 Parça 229 TL

        Benante Dondurma Şekilli Pipetli Bardak 400 ml 349 TL

        Renkli Silikon Buz Kalıbı Çeşitleri 249 TL

        3'lü Şekilli Buzluk 7x12,5 cm 59 TL

        Buzluk Çeşitleri 39 TL

        Kapaklı Mega Kase 8,5 L 129 TL

        Badya Seti 3'lü 79 TL

        Glass in Love Cam Kupa 6'lı 200 cc 199 TL

        VIP Ahmet Vakumlu Yuvarlak Saklama Kabı 0,3 L 16 TL

        VIP Ahmet Vakumlu Yuvarlak Saklama Kabı 2 L 99 TL

        VIP Ahmet Vakumlu Yuvarlak Saklama Kabı 3 L 119 TL

        ROOC Meyve Bıçağı 8'li 119 TL

        ROOC Mutfak Makası 59 TL

        Luminarc Temperli Fırın Kabı26 cm 239 TL

        9

        BİM 2 AĞUSTOS PAZAR AKTÜEL KATALOĞU

        Tam Otomatik Espresso Makinesi 14.990 TL

        Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.790 TL

        Türk Kahve Makinesi Miva 1.590 TL

        Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 1.490 TL

        El Blender Seti 1.750 TL

        Çay Makinesi Tea N More 1.790 TL

        Tost Makinesi 3.990 TL

        Dikey Şarjlı Süpürge 4.490 TL

        Mini Fırın 40 Lt 2.750 TL

        Buz Başlıklı IpI Lazer Epilasyon Cihazı 2.190 TL

        Mini Saç Kurutma Makinesi Bldc Motor 1.290 TL

        Mini Tıraş Makinesi 590 TL

        10

        Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 21.990 TL

        Axen 43 İnç Frameless Full HD TV 12.450 TL

        Piccolo Mondi Oyuncak Dinozor İş Aracı 279 TL

        Piccolo Mondi Ahşap Mıknatıslı Balık Tutma Oyunu 119 TL

        Mgs Oyuncak Tamir Çantası 219 TL

        Mgs Büyük Teker Araba 269 TL

        Rookie Işıklı Scooter 3 Tekerlekli 849 TL

        Gran Toys Pelüş Şirin Sıpa 599 TL

        Elena by Elvin Pelüş Lia Kuğu 599 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sigorta Sayfası - 29 Temmuz 2026 (Savaş Sigortacılığı Nasıl Etkiliyor?)

        Sigortacılığın 2026 karnesi nasıl? Savaş sigortacılığı nasıl etkiliyor? Savaşın fiyatlara etkisi oldu mu? Kasko sigortacılığı nasıl gelişecek? Sigorta Sayfası'nda Rahim Ak sordu; SOMPO Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur anlattı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 milyarlık operasyon
        2 milyarlık operasyon
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        80 yıl sonra Japonya istihbarat teşkilatı kuruyor
        80 yıl sonra Japonya istihbarat teşkilatı kuruyor
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Netflix BBC’yi solladı, YouTube tahtı zorluyor
        Netflix BBC’yi solladı, YouTube tahtı zorluyor
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        Avrupa alevlerle mücadele ediyor
        Avrupa alevlerle mücadele ediyor
        "Mühendis Italiano!"
        "Mühendis Italiano!"
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Gazze için kapsamlı barış taslağı
        Gazze için kapsamlı barış taslağı
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        Kayıp çocuk gübre kuyusunda bulundu! Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek!
        Kayıp çocuk gübre kuyusunda bulundu! Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek!
        2 çocuk babası meme kanserini yendi! İki memesi de alındı
        2 çocuk babası meme kanserini yendi! İki memesi de alındı
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak