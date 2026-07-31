SATIŞTA! BİM 28-31 TEMMUZ-2 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU: Bu hafta BİM markette satışa çıkan fırsat ürünleri neler? Espresso Makinesi, Katlanır Bisiklet, Şarjlı Süpürge...
BİM'in yeni haftaya özel hazırladığı aktüel ürünler bugün mağazalarda satışa çıktı. Kampanya takvimi kapsamında 29 Temmuz Çarşamba günü eve teslim ürünleri, 31 Temmuz Cuma günü ise tekstil ve züccaciye seçenekleri müşterilerle buluşacak. 2 Ağustos Pazar günü de elektronik ve oyuncak kategorilerinden oluşan yeni ürün grubu raflardaki yerini alacak. Tam otomatik espresso makinesinden toz torbasız elektrikli süpürgeye, tost makinesinden el blender setine ve dikey şarjlı süpürgeye kadar çok sayıda ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Peki BİM'in 28, 29 ve 31 Temmuz ile 2 Ağustos tarihli aktüel kataloglarında hangi ürünler bulunuyor? İşte kampanyaya dahil edilen ürünlerin tam listesi…
BİM’in yeni haftaya özel hazırladığı aktüel ürün katalogları tüketicilerle buluştu. Salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri için ayrı ayrı yayımlanan kampanya listelerinin ilki, 28 Temmuz’da mağaza raflarındaki yerini aldı. Temizlik, hijyen, kişisel bakım ve temel gıda ürünlerinden oluşan ilk katalogda satışa sunulan ürünler netleşirken, gözler 31 Temmuz Cuma günü geçerli olacak yeni fırsatlara çevrildi. Peki BİM’in 31 Temmuz-2 Ağustos aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? İşte yeni haftanın kampanyalı ürünleri ve katalog ayrıntıları…
BİM 28 TEMMUZ SALI AKTÜEL KATALOĞU
Blume Tuvalet Kağıdı 40'lı 249 TL
Blume Kağıt Havlu 16'lı 159 TL
ABC Sık Yıkananlar Toz Deterjan 12 kg 399 TL
Molfix Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi 529 TL
Uni Baby Soft Care Islak Mendil Hindistan Cevizi Yağlı 3x90'lı 99 TL
Molped Hijyenik Ped Pure&Soft Gece 135 TL
Molped Günlük Ped İncecik 119 TL
Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 74 TL
Queen Desenli Peçete 20'li 19,50 TL
Papia Platinum Çek-Al Mendil 4 Katlı 125'li 34,50 TL
Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Limon 5 Kg 239 TL
Vernel Çamaşır Yumuşatıcısı Gülün Büyüsü 5 L 169 TL
Mr.Oxy Fast Hızlı Yıkama Sıvı Çamaşır Deterjanı 1480 ml 149 TL
Vernel Max Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 960 ml 65 TL
Güldal Çamaşır Suyu 4 L 89 TL
Bref Power Aktiv Wc Blok 4x50 g 129 TL
Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 35 TL
Glade Ev & Tekstil Parfümü Temiz Çarşaf 460 ml 129 TL
Protex Kraft Pişirme Kağıdı 16'lı 39,50 TL
Dalan Şampuan 450 ml 65 TL
Dushy Duş Jeli 1000 ml 85 TL
Powerdent Shine Diş Fırçası 3'lü 85 TL
Repute/Chronic Parfüm Men 45 ml 99 TL
Okey Prezervatif Ekstra Zevk 15'li 135 TL
Laxe Saç Proteini 100 g 99 TL
Urban Care Saç Köpüğü 200 ml 159 TL
Urban Care Saç Spreyi Deniz Tuzu 200 ml 149 TL
Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 369 TL
Pınar %0,5 Yağlı Süt 1 L 39,50 TL
Milk Academy Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 379 TL
Peysan Tam Yağlı Mihaliç Peyniri 250 g 159 TL
Aytaç Piliç Jülyen Sosis 500 g 89 TL
Kajun Time Stripwich Tavuk Parçaları 650 g 189 TL
Keskinoğlu Piliç Döner 1000 g 245 TL
Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 189 TL
Altın Dana Barbekü Dana Sucuk 300 g 235 TL
Bonfilet Dana-Kuzu Kıyma 500 g 319 TL
Namet Dana Döner 4x250 g 699 TL
Aytaç Tavuk Tantuni Dürüm 165 g 59 TL
Yörsan Labne 3x180 g 149 TL
Aknaz Krem Peynir 2x150 g 67,50 TL
Aknaz Peynir Çeşitleri (Çubuk/Tel/Misket) 200 g 99 TL
Aynes %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 139 TL
İçim %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 189 TL
Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 L 59,50 TL
İçim Aronya & Karadutlu Kefir 1 L 95 TL
Simbat Antep Fıstığı 250 g 290 TL
Simbat Çiğ Badem 250 g 159 TL
Simbat İri Kırık Ceviz İçi 250 g 139 TL
Simbat Kavrulmuş Kaju 250 g 159 TL
Simbat Zarlı Kaju 250 g 195 TL
Le'Monatta Karpuz Aromalı Limonata 1 L 27,50 TL
Teatone Şeftali Aromalı Soğuk Çay 1 L 25 TL
Le'Cola Gazlı İçecek Kola 1 L 32,50 TL
Sarıyer Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2,5 L 59,50 TL
Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 L 45 TL
Lavi Naneli Karışık Meyveli İçecek 1 L 52 TL
Jucy Multivitaminli Karışık Meyveli İçecek 200 ml 9,50 TL
Dimes Karadut & Misket Limonu Aromalı İçecek 250 ml 25 TL
Sırma Mango Şeftali Aromalı Maden Suyu 1 L 26 TL
Karlıtepe Limonlu Tuzlu Mineralli Gazlı İçecek 6x200 ml 59,50 TL
Kızılay Maden Suyu 12x200 ml 89 TL
Patiswiss Kakaolu Fındık Kreması 700 g 229 TL
Bifa Vanilya Aromalı Gofret 900 g 109 TL
BİM 29 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 430 NFE 26.900 TL
Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 490 NFS 35.900 TL
Keysmart Buzdolabı KEY 330 STE 18.900 TL
Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 300 NFE 20.900 TL
Keysmart 9 KG Çamaşır Makinesi KEY 910 CM 21.900 TL
Keysmart 8 KG Çamaşır Makinesi KEY 810 CM 19.900 TL
Keysmart 7 KG Çamaşır Makinesi KEY 712 CM 17.900 TL
Keysmart 9 KG Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 90 KM 18.900 TL
Keysmart 8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KM 16.900 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS 18.900 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM 15.900 TL
Rookie 12 Jant Denge Bisikleti 2.990 TL
Rookie 3 Tekerlekli Trikster Bisiklet 5.490 TL
Foldo 20 Jant Katlanır Yetişkin Bisiklet 12.490 TL
Foldo 14 Jant Katlanır Çocuk Bisikleti 9.790 TL
Polosmart Android Projeksiyon Cihazı PSM150 6.900 TL
Polosmart Kare Cam Temizleme Robotu PSH30 7.990 TL
Bayersan Temizlik Arabası Seti 3.990 TL
Okyanus Home İki Katlı Dikdörtgen Şampuanlık 529 TL
Okyanus Home Bej Banyo Seti 629 TL
BİM 31 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Viskon Keten Şort Kadın S/M, L/XL 299 TL
Viskon Keten Şort Erkek S/M, L/XL 299 TL
Çift Kişilik Pike Set 469 TL
Masa Örtüsü 140x210 cm 209 TL
Masa Örtüsü 140x180 cm 279 TL
Su Emici Paspas 58x38 cm 129 TL
Hasır Şapka ve Çanta Set Çocuk 249 TL
Micro Kep 129 TL
Fermuarlı Kep 149 TL
Ören Bayan Aplikeli Şapka 189 TL
Kot Şapka 189 TL
Havlu Saç Bonesi 75 TL
Mutfak Halısı 60x100 cm + 45x60 cm 2'li 169 TL
Ören Bayan File Bere Kadın 169 TL
Kısa Konç Çorap Çeşitleri Kadın 3'lü 89 TL
DAGI Sütyen ve Külot Seti 399 TL
Lazer Kesim Yüksek Bel Paçalı Korse M, L, XL 199 TL
Seamless Boxer/Slip Çeşitleri Kadın S/M, L/XL 69 TL
Boxer Erkek M/L, L/XL 89 TL
Tefal Düdüklü Tencere 6 L 3.990 TL
Tefal Simplicity Krep Tava 25 cm 699 TL
Tefal Simplicity Tava 24 cm 649 TL
Tefal Simplicity Tava 32 cm 899 TL
English Home Çelik Servis Gereçleri 149 TL
Paşabahçe Echo Meşrubat Bardağı 3'lü ~350 cc 99 TL
Paşabahçe Echo Su Bardağı 3'lü 260 cc 79 TL
Paşabahçe Ramekin Kase 6'lı 135 cc 8 cm 189 TL
Glass in Love Cam Ayıcık Şekilli Kapaklı Pipetli Bardak 470 ml 179 TL
Colorina Gold Rimli Pasta Tabağı 4'lü 21 cm 349 TL
Colorina Gold Rimli Meyvelik 30 cm 189 TL
Colorina Gold Rimli Kase 16 cm 69 TL
RAKLE Bambu Kapaklı Kavanoz 1 - 600 cc 109 TL
RAKLE Bambu Kapaklı Kavanoz 2 - 1050 cc 129 TL
LAV Cam Kilitli Saklama Kabı 400 cc 89 TL
LAV Cam Kilitli Saklama Kabı 800 cc 119 TL
LAV Cam Kilitli Saklama Kabı 1200 cc 139 TL
LAV Cam Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 179 TL
Hobby Life Pasta/Börek Taşıma Kabı 159 TL
Hobby Life Hamur Leğeni 175 TL
Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 55 TL
Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 33 TL
Vakumlu Ahşap Kapaklı Renkli Baharatlık 225 ml 52 TL
Mutfak Seti 9 Parça 229 TL
Benante Dondurma Şekilli Pipetli Bardak 400 ml 349 TL
Renkli Silikon Buz Kalıbı Çeşitleri 249 TL
3'lü Şekilli Buzluk 7x12,5 cm 59 TL
Buzluk Çeşitleri 39 TL
Kapaklı Mega Kase 8,5 L 129 TL
Badya Seti 3'lü 79 TL
Glass in Love Cam Kupa 6'lı 200 cc 199 TL
VIP Ahmet Vakumlu Yuvarlak Saklama Kabı 0,3 L 16 TL
VIP Ahmet Vakumlu Yuvarlak Saklama Kabı 2 L 99 TL
VIP Ahmet Vakumlu Yuvarlak Saklama Kabı 3 L 119 TL
ROOC Meyve Bıçağı 8'li 119 TL
ROOC Mutfak Makası 59 TL
Luminarc Temperli Fırın Kabı26 cm 239 TL
BİM 2 AĞUSTOS PAZAR AKTÜEL KATALOĞU
Tam Otomatik Espresso Makinesi 14.990 TL
Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.790 TL
Türk Kahve Makinesi Miva 1.590 TL
Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 1.490 TL
El Blender Seti 1.750 TL
Çay Makinesi Tea N More 1.790 TL
Tost Makinesi 3.990 TL
Dikey Şarjlı Süpürge 4.490 TL
Mini Fırın 40 Lt 2.750 TL
Buz Başlıklı IpI Lazer Epilasyon Cihazı 2.190 TL
Mini Saç Kurutma Makinesi Bldc Motor 1.290 TL
Mini Tıraş Makinesi 590 TL
Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 21.990 TL
Axen 43 İnç Frameless Full HD TV 12.450 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Dinozor İş Aracı 279 TL
Piccolo Mondi Ahşap Mıknatıslı Balık Tutma Oyunu 119 TL
Mgs Oyuncak Tamir Çantası 219 TL
Mgs Büyük Teker Araba 269 TL
Rookie Işıklı Scooter 3 Tekerlekli 849 TL
Gran Toys Pelüş Şirin Sıpa 599 TL
Elena by Elvin Pelüş Lia Kuğu 599 TL