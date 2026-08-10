Şehit anne ve babalarının aylıkları artacak mı? Gazilere hangi yeni haklar geliyor?
Şehit aileleri ve gazilerin haklarını genişleten düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle şehit anne ve babalarının aylıklarına asgari ücret güvencesi getirilirken, bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ödeme artırıldı. İşte, 2026 şehit anne ve babalarına yeni düzenlemeler hakkında tüm merak edilenler…
TBMM'de kabul edilen kanunla şehit aileleri ve gazilere yönelik önemli değişiklikler hayata geçirildi. Düzenleme kapsamında terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanlara da aylık bağlanmasının önü açıldı. Bazı gazilerin aylıkları artırılırken, sosyal ve özlük hakların kapsamı da genişletildi. Peki, Gazilere hangi yeni haklar geliyor?
ŞEHİT ANNE VE BABALARININ AYLIKLARI ARTACAK MI?
Yeni düzenlemeyle hayatını kaybeden tüm vazife malullerinin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının net asgari ücretin altında olmaması güvence altına alındı. Böylece hak sahiplerinin aylıklarında asgari ücretin altına düşülmesinin önüne geçilecek.
GAZİLERE YENİ HAKLAR NELER?
Vazife malulü erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve bazı sivillerin aylıklarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapıldı. Terör eylemleri nedeniyle yaralanan ve belirli şartları taşıyan kişilere yeni sosyal haklardan yararlanma imkanı da getirildi.
BAKIMA MUHTAÇ GAZİLERİN ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?
Bakıma muhtaç gazi ve malullere ödenen tutar artırıldı. Daha önce net asgari ücretin 2 katı olan ödeme, yeni düzenlemeyle net asgari ücretin 2,5 katına çıkarıldı.
MALUL SAYILMAYANLARA AYLIK BAĞLANACAK MI?
Terörle mücadele sırasında yaralanmasına rağmen mevcut mevzuata göre malul sayılmayan bazı personele aylık bağlanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Sahil Güvenlik, MİT, Emniyet, güvenlik korucuları ve askeri öğrenciler düzenlemenin kapsamına alındı.
Şartları taşıyan kişilere 17 bin 135 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda aylık bağlanacak.
15 TEMMUZ GAZİLERİNE YENİ HAKLAR NELER?
15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında veya terör eylemlerinde yaralanan ancak malul sayılmayan ya da derece tespiti yapılmayan kamu görevlileri ve siviller için de aylık bağlanmasının önü açıldı.
YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Düzenlemelerin yürürlük tarihleri ilgili hükümlere göre değişecek. Malul sayılmayan personele ilişkin düzenleme 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Geçmişte meydana gelen olaylar için başvuru yapacak kişilerin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgili kurumlara başvurması gerekecek.