Şehit anne ve babalarının aylıkları artacak mı? Gazilere hangi yeni haklar geliyor?

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Düzenlemelerin yürürlük tarihleri ilgili hükümlere göre değişecek. Malul sayılmayan personele ilişkin düzenleme 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Geçmişte meydana gelen olaylar için başvuru yapacak kişilerin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgili kurumlara başvurması gerekecek.