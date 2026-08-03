Son dakika: Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! TÜİK 2026 Ağustos ayı kira zammı ne kadar, yüze kaç?
Ağustos ayı kira artış oranı TÜİK tarafından bugün açıklanan Temmuz ayı enflasyon oranları ile birlikte netleşen bir önceki yıla göre 12 aylık enflasyon artış oranı doğrultusunda belli oldu. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar...
Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Bugün Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak olacak Temmuz ayı enflasyon artış oranı ile birlikte belli olacak bir önceki yılın aynı dönemine göre 12 aylık enflasyon artış orasnı doğrultusunda belli oalcak. Nefesler tutuldu, gözler TÜİK enflasyon oranına çevrildi. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte güncel merak edilen detaylar...
AĞUSTOS AYI 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ağustos ayındaki kira artış hesaplamasına esas olacak enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak
AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI BEKLENTİSİ NEDİR?
Piyasa beklenti anketlerine göre 12 aylık enflasyon artış oranının yüzde 31,80 ila 3,90 arasında seyretmesi beklenyior. Bununla birlikte tahminler yüzde 31,85 civarında yoğunlaşıyor.