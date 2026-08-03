Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Son dakika: Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! TÜİK 2026 Ağustos ayı kira zammı ne kadar, yüze kaç?

        Son dakika: Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! TÜİK 2026 Ağustos ayı kira zammı ne kadar, yüze kaç?

        Ağustos ayı kira artış oranı TÜİK tarafından bugün açıklanan Temmuz ayı enflasyon oranları ile birlikte netleşen bir önceki yıla göre 12 aylık enflasyon artış oranı doğrultusunda belli oldu. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 08:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Bugün Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak olacak Temmuz ayı enflasyon artış oranı ile birlikte belli olacak bir önceki yılın aynı dönemine göre 12 aylık enflasyon artış orasnı doğrultusunda belli oalcak. Nefesler tutuldu, gözler TÜİK enflasyon oranına çevrildi. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte güncel merak edilen detaylar...

        2

        AĞUSTOS AYI 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ağustos ayındaki kira artış hesaplamasına esas olacak enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak

        3

        AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI BEKLENTİSİ NEDİR?

        Piyasa beklenti anketlerine göre 12 aylık enflasyon artış oranının yüzde 31,80 ila 3,90 arasında seyretmesi beklenyior. Bununla birlikte tahminler yüzde 31,85 civarında yoğunlaşıyor.

        4

        KİRA ZAMMI ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

        Ağustos ayı tahmini zam oranı: %31,90

        Zam bedeli: 9.570 TL

        Zamlı yeni kira bedeli: 39.570 TL

        Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Bugün açıklanacak olan

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih'teki tarihi hazirede 7 mezar taşı tahrip edildi

        İstanbul Fatih'te bir şüpheli, Haydarhane Camisi Haziresi'ndeki 7 mezar taşına zarar verdikten sonra kaçtı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Armutları seçtirmedi! Kalasla kadının kafasını yardı
        Armutları seçtirmedi! Kalasla kadının kafasını yardı
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları
        Sapağı kaçırdı, zincirleme kazaya sebep oldu!
        Sapağı kaçırdı, zincirleme kazaya sebep oldu!
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Okan Buruk'tan transfer tepkilerine cevap!
        Okan Buruk'tan transfer tepkilerine cevap!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Sağlık merkezi için kazma vuruldu tarih fışkırdı!
        Sağlık merkezi için kazma vuruldu tarih fışkırdı!
        "Tedavim henüz bitmedi"
        "Tedavim henüz bitmedi"
        Gündeme getirdi
        Gündeme getirdi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi