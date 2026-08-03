Son dakika: Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! TÜİK 2026 Ağustos ayı kira zammı ne kadar, yüze kaç?

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Bugün Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak olacak Temmuz ayı enflasyon artış oranı ile birlikte belli olacak bir önceki yılın aynı dönemine göre 12 aylık enflasyon artış orasnı doğrultusunda belli oalcak. Nefesler tutuldu, gözler TÜİK enflasyon oranına çevrildi. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte güncel merak edilen detaylar...