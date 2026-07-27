Boşanma aşamasındaki eşini 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde öldürmüş

Adana'da mahalle bekçisi H.E.K.'nin (40) yüzünü yastıkla kapatılıp tabancayla başına ateş ettiği boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine Kocamaz'ın (40) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Hatice Mine Kocamaz'ın ağabeyi Yılmaz Yılgıncan, "Dünya kadar borçları vardı, kumarbazdı. Kız kardeşimi... Daha Fazla Göster Adana'da mahalle bekçisi H.E.K.'nin (40) yüzünü yastıkla kapatılıp tabancayla başına ateş ettiği boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine Kocamaz'ın (40) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Hatice Mine Kocamaz'ın ağabeyi Yılmaz Yılgıncan, "Dünya kadar borçları vardı, kumarbazdı. Kız kardeşimi 7 yaşındaki yeğenimin yanında öldürmüş" dedi. Daha Az Göster