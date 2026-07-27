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        Haberler Bilgi Gündem Son dakika deprem mi oldu? 27 Temmuz 2026 AFAD-Kandilli az önce deprem mi oldu, nerede?

        Son dakika deprem mi oldu? 27 Temmuz 2026 AFAD-Kandilli az önce deprem mi oldu, nerede?

        Son depremler 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü de vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gün içerisinde hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede meydana geldi?", "Kaç büyüklüğündeydi?" soruları yoğun şekilde sorgulanıyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel son depremler verileri doğrultusunda merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri anlık olarak yayımlanırken, Türkiye'de meydana gelen son sarsıntılara ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 07:57 Güncelleme:
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        Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen irili ufaklı depremler nedeniyle gözler 27 Temmuz 2026 tarihli son deprem verilerine çevrildi. Sarsıntı hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel listelerinde yer alan son depremlerin büyüklüğünü, merkez üssünü ve derinliğini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki bugün deprem nerede oldu, en son deprem kaç büyüklüğünde kaydedildi? İşte AFAD ve Kandilli'nin paylaştığı son depremler listesi ve detaylar...

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        27 TEMMUZ 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

        27 Temmuz 2026 tarihinde 3.0 ve üzeri büyüklükte yaşanan deprem bulunmamaktadır.

        27 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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