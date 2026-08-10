SON DAKİKA DEPREMLER | 10 Ağustos 2026 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 10 Ağustos Pazartesi gece saat 00:21’de Ege Denizi’nde 2.1, saat 02:40’ta ise Rodos Adası Akdeniz’de 2.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Saat 05:04 itibariyle ise Girit Adası Açıkları Akdeniz’de 2.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.