SON DAKİKA DEPREMLER | 10 Ağustos 2026 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, yeni haftanın ilk gününde vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan son dakika depremler listesi ile, meydana gelen sarsıntıların konumu, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi bilgiler listeleniyor. İşte, 10 Ağustos Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremlerin büyüklükleri ve merkez üssüne ilişkin detaylar…
Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen irili ufaklı sarsıntılar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi ile paylaşılıyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 10 Ağustos 2026 Pazartesi son dakika deprem haberleri…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 10 Ağustos Pazartesi gece saat 00:21’de Ege Denizi’nde 2.1, saat 02:40’ta ise Rodos Adası Akdeniz’de 2.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Saat 05:04 itibariyle ise Girit Adası Açıkları Akdeniz’de 2.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.08.10 05:41:40 39.1182 28.2925 4.6 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.10 05:06:08 40.6647 28.9942 6.3 -.- 1.4 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2026.08.10 05:04:15 34.6397 24.9700 7.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.08.10 04:57:52 37.4628 35.3045 6.8 -.- 1.2 -.- MADENLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2026.08.10 04:26:20 38.4728 39.0213 5.0 -.- 1.3 -.- SAKABASI-(ELAZIG) İlksel
2026.08.10 03:55:05 38.6278 39.3858 15.7 -.- 1.4 -.- YENIKAPI-(ELAZIG) İlksel
2026.08.10 03:29:53 38.4587 39.0560 10.3 -.- 1.2 -.- OKSUZUSAGI-(ELAZIG) İlksel
2026.08.10 02:52:26 37.8965 29.2313 8.6 -.- 1.1 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2026.08.10 02:40:49 36.0887 28.0983 10.5 -.- 2.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.08.10 02:21:07 36.9020 27.5887 7.4 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.10 02:17:09 38.4297 27.0347 14.0 -.- 1.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.10 02:09:40 40.6448 28.9985 10.8 -.- 1.7 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2026.08.10 02:02:27 39.1778 28.2240 11.0 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.10 01:50:55 40.6455 29.0087 6.6 -.- 1.9 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2026.08.10 01:44:53 40.6508 28.9997 11.9 -.- 2.1 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2026.08.10 00:21:57 38.9473 26.0097 8.8 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
AFAD SON DAKİKA DEPREMLER