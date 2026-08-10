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        Haberler Bilgi SON DAKİKA DEPREMLER | 10 Ağustos 2026 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        SON DAKİKA DEPREMLER | 10 Ağustos 2026 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, yeni haftanın ilk gününde vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan son dakika depremler listesi ile, meydana gelen sarsıntıların konumu, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi bilgiler listeleniyor. İşte, 10 Ağustos Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremlerin büyüklükleri ve merkez üssüne ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 07:05 Güncelleme:
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        1

        Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen irili ufaklı sarsıntılar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi ile paylaşılıyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 10 Ağustos 2026 Pazartesi son dakika deprem haberleri…

        2

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 10 Ağustos Pazartesi gece saat 00:21’de Ege Denizi’nde 2.1, saat 02:40’ta ise Rodos Adası Akdeniz’de 2.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Saat 05:04 itibariyle ise Girit Adası Açıkları Akdeniz’de 2.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

        3

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Büyüklük

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

        2026.08.10 05:41:40 39.1182 28.2925 4.6 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

        2026.08.10 05:06:08 40.6647 28.9942 6.3 -.- 1.4 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

        2026.08.10 05:04:15 34.6397 24.9700 7.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

        2026.08.10 04:57:52 37.4628 35.3045 6.8 -.- 1.2 -.- MADENLI-ALADAG (ADANA) İlksel

        2026.08.10 04:26:20 38.4728 39.0213 5.0 -.- 1.3 -.- SAKABASI-(ELAZIG) İlksel

        2026.08.10 03:55:05 38.6278 39.3858 15.7 -.- 1.4 -.- YENIKAPI-(ELAZIG) İlksel

        2026.08.10 03:29:53 38.4587 39.0560 10.3 -.- 1.2 -.- OKSUZUSAGI-(ELAZIG) İlksel

        4

        2026.08.10 02:52:26 37.8965 29.2313 8.6 -.- 1.1 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel

        2026.08.10 02:40:49 36.0887 28.0983 10.5 -.- 2.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

        2026.08.10 02:21:07 36.9020 27.5887 7.4 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

        2026.08.10 02:17:09 38.4297 27.0347 14.0 -.- 1.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

        2026.08.10 02:09:40 40.6448 28.9985 10.8 -.- 1.7 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

        2026.08.10 02:02:27 39.1778 28.2240 11.0 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

        2026.08.10 01:50:55 40.6455 29.0087 6.6 -.- 1.9 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

        2026.08.10 01:44:53 40.6508 28.9997 11.9 -.- 2.1 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

        2026.08.10 00:21:57 38.9473 26.0097 8.8 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

        5

        AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-08-10 06:10:22 37.39883 36.96167 8.13 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
        2026-08-10 06:04:51 38.23367 38.13083 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-08-10 05:47:31 37.43333 37.16417 15.12 ML 0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
        2026-08-10 05:41:40 39.157 28.30183 8.63 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-10 05:39:35 39.75833 41.2365 36.23 ML 1.3 Çat (Erzurum)
        2026-08-10 05:06:59 40.51333 33.0 12.23 ML 1.2 Çubuk (Ankara)
        2026-08-10 05:06:08 40.64283 28.99867 7.79 ML 1.4 Çınarcık (Yalova)
        2026-08-10 04:57:53 37.5275 35.38667 7.0 ML 1.2 Aladağ (Adana)
        2026-08-10 03:56:39 40.06033 36.0555 6.96 ML 1.0 Sulusaray (Tokat)
        2026-08-10 03:55:05 38.58567 39.56517 6.98 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
        2026-08-10 03:47:04 41.121 34.18733 7.13 ML 1.1 Tosya (Kastamonu)
        2026-08-10 03:29:55 38.44317 39.05933 7.62 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
        2026-08-10 03:11:22 38.07983 38.37533 7.07 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
        2026-08-10 03:02:41 38.14533 39.08617 6.94 ML 0.9 Gerger (Adıyaman)
        2026-08-10 02:52:27 37.89817 29.22583 7.02 ML 0.9 Pamukkale (Denizli)
        6
        2026-08-10 02:42:53 38.2455 38.59733 6.93 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
        2026-08-10 02:40:47 35.97117 28.04867 7.0 ML 2.2 Akdeniz - [73.52 km] Marmaris (Muğla)
        2026-08-10 02:21:08 36.88533 27.60833 7.01 ML 1.8 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.44 km] Datça (Muğla)
        2026-08-10 02:19:43 39.1535 28.1905 8.06 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-10 02:17:10 38.45217 27.02067 7.18 ML 1.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.76 km] Balçova (İzmir)
        2026-08-10 02:09:41 40.63933 29.06533 6.37 ML 1.5 Çınarcık (Yalova)
        2026-08-10 02:02:28 39.173 28.24233 7.36 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-10 01:50:55 40.63367 28.98433 7.03 ML 1.6 Çınarcık (Yalova)
        2026-08-10 01:44:53 40.6355 28.98033 7.05 ML 1.8 Çınarcık (Yalova)
        2026-08-10 00:34:56 37.341 37.049 6.54 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
        2026-08-10 00:21:58 38.98517 26.04433 13.15 ML 1.8 Ege Denizi - [48.11 km] Karaburun (İzmir)
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