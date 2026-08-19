SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 19 Ağustos 2026 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?
Son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlandı. Kandilli ve AFAD son depremler listesinde Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üsttü ve derinliği bilgileri paylaşılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 19 Ağustos 2026 Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
Son depremler listesi, gün içerisinde meydana gelen sarsıntıların ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre 19 Ağustos Çarşamba günü Akdeniz, Elazığ, Balıkesir, Ege Denizi, Muğla ve Manisa'da 2 büyüklüğünün altında sarsıntılar yaşandı. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu?”, “Nerede deprem oldu, kaç büyüklüğüde?” soruların ayanıt arıyor. İşte, 19 Ağustos 2026 Çarşamba son dakika deprem haberleri…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 19 Ağustos Çarşamba günü saat 02:05'te Akdeniz'de 1.8 büyüklüğünde, saat 01:59'da Elazığ'da 1.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD SON DAKİKA DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.08.19 02:05:47 35.9662 31.6493 8.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2026.08.19 01:59:14 38.5033 39.1912 5.0 -.- 1.2 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2026.08.19 01:57:49 38.5023 39.1965 3.0 -.- 1.3 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2026.08.19 01:57:14 38.4670 39.1510 1.8 -.- 1.4 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2026.08.19 01:30:18 39.1065 28.3142 11.4 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.19 01:16:11 39.4613 25.0435 7.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.08.19 00:51:16 36.6732 29.3490 4.7 -.- 1.5 -.- ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.08.19 00:40:28 39.1095 28.3408 8.5 -.- 1.7 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.08.19 00:27:49 39.2470 28.0770 8.9 -.- 1.8 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.19 00:23:45 39.2600 28.0897 7.6 -.- 1.2 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.19 00:03:57 36.2527 36.0750 6.2 -.- 1.4 -.- KESECIK-(HATAY) İlksel