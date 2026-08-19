SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 19 Ağustos 2026 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 19 Ağustos Çarşamba günü saat 02:05'te Akdeniz'de 1.8 büyüklüğünde, saat 01:59'da Elazığ'da 1.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.