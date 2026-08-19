Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 19 Ağustos 2026 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

        SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 19 Ağustos 2026 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

        Son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlandı. Kandilli ve AFAD son depremler listesinde Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üsttü ve derinliği bilgileri paylaşılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 19 Ağustos 2026 Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 06:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Son depremler listesi, gün içerisinde meydana gelen sarsıntıların ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre 19 Ağustos Çarşamba günü Akdeniz, Elazığ, Balıkesir, Ege Denizi, Muğla ve Manisa'da 2 büyüklüğünün altında sarsıntılar yaşandı. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu?”, “Nerede deprem oldu, kaç büyüklüğüde?” soruların ayanıt arıyor. İşte, 19 Ağustos 2026 Çarşamba son dakika deprem haberleri…

        2

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 19 Ağustos Çarşamba günü saat 02:05'te Akdeniz'de 1.8 büyüklüğünde, saat 01:59'da Elazığ'da 1.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        3

        AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-08-19 05:47:05 39.37 40.65617 7.0 ML 1.3 Yedisu (Bingöl)
        2026-08-19 05:38:36 37.15033 30.25883 71.26 ML 2.0 Korkuteli (Antalya)
        2026-08-19 05:37:23 38.0495 27.46833 7.0 ML 1.3 Torbalı (İzmir)
        2026-08-19 05:30:34 38.45433 39.67167 12.86 ML 1.0 Maden (Elazığ)
        2026-08-19 05:28:57 38.49056 39.66833 7.0 ML 1.9 Maden (Elazığ)
        2026-08-19 05:23:15 39.1875 28.23417 12.81 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-19 05:06:35 37.62944 29.93722 7.0 ML 1.2 Yeşilova (Burdur)
        2026-08-19 04:52:26 39.189 27.9795 7.02 ML 1.6 Akhisar (Manisa)
        2026-08-19 04:44:10 38.14317 38.4005 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-08-19 04:03:38 38.14983 26.6435 7.0 ML 0.8 Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [09.47 km] Urla (İzmir)
        2026-08-19 03:41:36 36.8485 25.97217 7.62 ML 1.6 Ege Denizi
        2026-08-19 03:39:45 39.1725 28.10017 7.95 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-19 03:21:36 39.01267 42.052 8.32 ML 1.2 Bulanık (Muş)
        2026-08-19 03:20:48 38.10033 38.51783 7.0 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
        2026-08-19 02:41:31 39.20133 28.1585 5.11 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-19 02:32:11 37.8385 26.93917 7.0 ML 0.8 Ege Denizi - [24.51 km] Menderes (İzmir)
        2026-08-19 02:05:44 35.99767 31.45717 6.58 ML 1.5 Akdeniz - [75.69 km] Alanya (Antalya)
        2026-08-19 02:03:27 38.46417 39.17033 7.0 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
        2026-08-19 01:59:14 38.45683 39.16967 7.0 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)
        2026-08-19 01:57:49 38.45067 39.16667 7.0 ML 1.5 Sivrice (Elazığ)
        2026-08-19 01:57:15 38.4465 39.17133 7.0 ML 1.5 Sivrice (Elazığ)
        2026-08-19 01:49:27 38.47217 39.16933 7.0 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
        2026-08-19 01:30:18 39.11667 28.30017 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-19 01:16:13 39.53033 25.1615 6.57 ML 1.4 Ege Denizi - [77.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
        2026-08-19 01:02:02 38.456 39.1715 7.0 ML 0.8 Sivrice (Elazığ)
        2026-08-19 00:51:17 36.685 29.30933 7.0 ML 1.3 Seydikemer (Muğla)
        2026-08-19 00:40:28 39.15433 28.3085 7.05 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-19 00:27:49 39.28217 28.0975 7.9 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-19 00:23:46 39.2675 28.09233 7.09 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
        4

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

        5

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.08.19 02:05:47 35.9662 31.6493 8.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.08.19 01:59:14 38.5033 39.1912 5.0 -.- 1.2 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
        2026.08.19 01:57:49 38.5023 39.1965 3.0 -.- 1.3 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
        2026.08.19 01:57:14 38.4670 39.1510 1.8 -.- 1.4 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
        2026.08.19 01:30:18 39.1065 28.3142 11.4 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.19 01:16:11 39.4613 25.0435 7.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.08.19 00:51:16 36.6732 29.3490 4.7 -.- 1.5 -.- ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
        2026.08.19 00:40:28 39.1095 28.3408 8.5 -.- 1.7 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
        2026.08.19 00:27:49 39.2470 28.0770 8.9 -.- 1.8 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.19 00:23:45 39.2600 28.0897 7.6 -.- 1.2 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.19 00:03:57 36.2527 36.0750 6.2 -.- 1.4 -.- KESECIK-(HATAY) İlksel

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Deprem
        #son depremler
        #AFAD
        #Kandilli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        İşveren avukatı arabulucu olamaz
        İşveren avukatı arabulucu olamaz
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        Yeni Parti milletvekili bıçaklandı
        Yeni Parti milletvekili bıçaklandı
        "Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz!"
        "Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz!"
        Emniyetin bahçesine hava aracı düştü
        Emniyetin bahçesine hava aracı düştü
        Türkiye'den İsrail'e 'İdlib' tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e 'İdlib' tepkisi
        İran, Hürmüz konusunda şartlarını açıkladı
        İran, Hürmüz konusunda şartlarını açıkladı
        Trump: ABD, İran'la aktif görüşme içinde değil
        Trump: ABD, İran'la aktif görüşme içinde değil
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Yeniden Noa Lang!
        Yeniden Noa Lang!
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Babası sudan çıkardı, kalbi yeniden çalıştı
        Babası sudan çıkardı, kalbi yeniden çalıştı
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Transferde David sürprizi!
        Transferde David sürprizi!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt