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        Haberler Bilgi Gündem Son dakika depremler listesi: 5 Ağustos 2026 AFAD-Kandilli az önce deprem mi oldu ve nerede?

        Son dakika depremler listesi: 5 Ağustos 2026 AFAD-Kandilli az önce deprem mi oldu ve nerede?

        AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin anlık deprem verileri, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gün içerisinde farklı bölgelerde meydana gelen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğündeydi?" soruları yeniden gündeme geldi. Türkiye genelinde kaydedilen depremlere ilişkin büyüklük, merkez üssü, derinlik ve saat bilgileri AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncellenirken, son depremler listesi de kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 08:01 Güncelleme:
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        Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle yaşanan sismik hareketlilik, 5 Ağustos 2026 tarihinde de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Yurt genelinde hissedilen küçük ve orta şiddetteki depremlerin ardından vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel son depremler listesini araştırıyor. Peki son deprem nerede meydana geldi, büyüklüğü kaç olarak ölçüldü? İşte 5 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

        AFAD verisi ile Kahramanmaraş Göksun'da 04.01'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        5 AĞUSTOS DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        5 AĞUSTOS 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

        5 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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