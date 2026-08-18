Son Dakika Depremleri | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 18 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 07.50’ye kadar büyüklükleri 0.7 ile 2.3 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.

3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olmadı.