Son Dakika Depremleri | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 18 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri... Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Bu sebeple gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. İrili ufaklı tüm sarsıntılar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği gibi veriler bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Peki, bugün deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 18 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi!
Ülkemizde meydana gelen küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Bulundukları bölgede en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu?’’ sorusuna yanıt arıyor. Son dakika deprem haberleri özellikle afet bölgesinde yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, büyüklüğü kaç? İşte 18 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi görüntüleme ekranı...
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 07.50’ye kadar büyüklükleri 0.7 ile 2.3 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.
3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olmadı.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.