MOTORİNE ÖTV İNDİRİMİ Mİ GELDİ?

Yeni düzenlemenin ardından en çok araştırılan konulardan biri motorine ÖTV indirimi gelip gelmediği oldu. Kararda 13-31 Ağustos dönemi için ilgili ürünlerde litre başına ÖTV tutarının 0 TL olarak uygulanması öngörülüyor.

Ancak ÖTV tutarındaki değişikliğin pompa fiyatlarına nasıl yansıyacağı; akaryakıtın vergiler dahil satış fiyatı, ürün fiyatı ve diğer piyasa koşullarıyla birlikte değerlendirilmeli.