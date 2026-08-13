Motorine ÖTV düzenlemesi! Akaryakıtta ÖTV tutarı ne kadar oldu, motorine indirim mi geldi?
Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden milyonlarca sürücü, yeni ÖTV düzenlemesinin pompaya nasıl yansıyacağını araştırmaya başladı. Özel Tüketim Vergisi tutarlarına ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte belirli akaryakıt ürünlerinde litre başına uygulanacak ÖTV tutarları dönemsel olarak yeniden belirlendi. Yeni düzenlemede ağustos ayından başlayarak yıl sonuna kadar farklı ÖTV tutarlarının uygulanması kararlaştırıldı. Özellikle motorin ve diğer akaryakıt ürünlerinde fiyat değişikliği olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, motorine indirimi mi geldi, akaryakıt ÖTV tutarı ne kadar oldu ve motorin fiyatı düşecek mi? İşte akaryakıt ÖTV düzenlemesinin detayları ve yeni dönem ÖTV tutarları.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarında değişikliğe gidildi. Düzenleme kapsamında belirli akaryakıt ürünlerinde litre başına alınacak ÖTV tutarları kademeli şekilde uygulanacak. Ağustos ayının kalan bölümünde söz konusu ürünler için ÖTV tutarı sıfır olarak belirlendi. Sonraki aylarda ise ÖTV tutarının kademeli olarak artırılması planlandı. Peki, yeni ÖTV kararı motorin ve akaryakıt fiyatlarını nasıl etkileyecek, ÖTV tutarı hangi tarihte ne kadar olacak? İşte 2026 akaryakıt ÖTV düzenlemesine ilişkin tüm ayrıntılar...
AKARYAKITTA ÖTV TUTARI YENİDEN BELİRLENDİ
Bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla, belirli akaryakıt ürünlerinde litre başına uygulanacak ÖTV tutarları dönemlere göre yeniden belirlendi. Düzenleme yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.
13-31 AĞUSTOS ÖTV TUTARI NE KADAR?
Yeni düzenlemeye göre 13-31 Ağustos 2026 döneminde litre başına ÖTV tutarı 0 TL olarak uygulanacak.
Bu kapsamda ilgili akaryakıt ürünlerinde belirlenen dönem içerisinde ÖTV kaynaklı bir vergi artışı uygulanmayacak.
EYLÜL, EKİM, KASIM VE ARALIK ÖTV TUTARLARI
Kararla birlikte akaryakıt ürünlerinde ÖTV tutarları aylara göre kademeli olarak artırılacak.
13-31 Ağustos 2026: 0 TL
1-30 Eylül 2026: 3 TL
1-31 Ekim 2026: 6 TL
1-30 Kasım 2026: 9 TL
1-31 Aralık 2026: 12 TL
Söz konusu düzenleme kapsamında ÖTV tutarı her ay 3 TL artış gösterecek.
2027'DE AKARYAKIT ÖTV'Sİ NE KADAR OLACAK?
Kararda yer alan takvime göre 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren söz konusu ürünlerde litre başına ÖTV tutarı 13,906 TL olarak uygulanacak.
Böylece 2026 yılının son döneminde kademeli olarak artırılan ÖTV tutarı, 2027 yılı itibarıyla belirlenen yeni seviyeye ulaşacak.
MOTORİNE ÖTV İNDİRİMİ Mİ GELDİ?
Yeni düzenlemenin ardından en çok araştırılan konulardan biri motorine ÖTV indirimi gelip gelmediği oldu. Kararda 13-31 Ağustos dönemi için ilgili ürünlerde litre başına ÖTV tutarının 0 TL olarak uygulanması öngörülüyor.
Ancak ÖTV tutarındaki değişikliğin pompa fiyatlarına nasıl yansıyacağı; akaryakıtın vergiler dahil satış fiyatı, ürün fiyatı ve diğer piyasa koşullarıyla birlikte değerlendirilmeli.
MOTORİN FİYATI DÜŞECEK Mİ?
ÖTV düzenlemesinin ardından motorin fiyatlarında indirim olup olmayacağı sürücülerin gündeminde bulunuyor. Akaryakıt pompa fiyatları yalnızca ÖTV tutarına bağlı olarak belirlenmediği için yeni düzenlemenin nihai fiyata etkisi ayrıca hesaplanacak.
ÖTV'deki değişikliklerin pompaya yansıması, ilgili akaryakıt ürününün kapsamına ve dağıtım-satış fiyatlarındaki diğer değişikliklere göre netleşecek.
ÖTV DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ?
Bazı mallara uygulanan ÖTV tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeyle akaryakıt ürünlerindeki ÖTV tutarlarının 2026 yılı boyunca hangi dönemlerde ne kadar uygulanacağı da belirlenmiş oldu.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 69.92 TL
Motorin: 80.07 TL
LPG: 33.79 TL