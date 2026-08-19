Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026 - 2027 Eğitim ve Öğretim Dönemi || 1. sınıflar uyum haftası ne zaman başlayacak?
Yaz tatilinden 2 ayın geride kalmasıyla birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, veliler ve öğretmenler merak içerisinde "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan okula ilk defa başlayacak öğrencilerin velileri ise "1. sınıflar uyum haftası ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Hemen belirtelim ki Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2026 - 2027 Eğitim ve Öğretim Dönemi Çalışma Takvimi'nin yayınlanmasıyla birlikte okulların açılışıyla ilgili merak edilen tarihler belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar uyum haftası ne zaman başlayacak? İşte sorgulanan sorunun cevabı...
Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak? 2025 - 2026 Eğitim ve Öğretim Dönemi yaz tatilinde ilk iki ayın geride kalmasının ardından gözler başta belirtilen sorunun cevabına çevrildi. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2026 - 2027 Eğitim ve Öğretim Dönemi Çalışma Takvimi'nin yayınlanmasının ardından başta belirtilen sorular cevabını buldu. eki, okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar uyum haftası ne zaman başlayacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre yaz tatili 13 Eylül Pazar günü sona erecek ve okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 1 Eylül'de başlayacak.
1. SINIFLAR UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Uyum haftasıyla öğrencilerin okula ve yeni eğitim ortamına alışmaları hedefleniyor.
2026-2027 BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
Yeni eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihin ardından yarıyıl tatiline çıkacak.
2026 İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte daha uzun bir dinlenme sürecine girecek.
2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Birinci dönemin sona ermesinin ardından yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak. Sömestr tatili 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak ve ikinci dönem 8 Şubat'ta başlayacak.
2027 İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.
2027'DE OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler yaz tatiline başlayacak. Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları ise 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.