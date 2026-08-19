Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak? 2025 - 2026 Eğitim ve Öğretim Dönemi yaz tatilinde ilk iki ayın geride kalmasının ardından gözler başta belirtilen sorunun cevabına çevrildi. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2026 - 2027 Eğitim ve Öğretim Dönemi Çalışma Takvimi'nin yayınlanmasının ardından başta belirtilen sorular cevabını buldu. eki, okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar uyum haftası ne zaman başlayacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...