Son dakika: Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı! TÜİK 2026 Temmuz ayı enflasyson artış oranı yüzde kaç?
Temmuz ayı enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından 3 Ağustos Pazartesi yani bugün açıklandı. Kritik açıklama sonrasında gerek maaş hesaplamaları yapacaklar gerekse kira artış oranı hesaplamaları yapacaklar "TÜİK 2026 Temmuz ayı enflasyon artış oranları yüzde kaç oldu? sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için beklentileri ve Temmuz ayı enflasyon oranları ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte TÜİK Temmuz ayı enflasyon artış oranı...
Temmuz ayı enflasyon artış oranları bugün yani 3 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in resmi inetrnet sitesi üzerinden açıklandı. Açıklama sornasında gözler "TÜİK 2026 Temmuz ayı enflasyon artış oranı yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabına çevrildi. Ayrıca özellikle kira artış oranı hesaplaması yapacaklar "12 aylık kira artış oranı yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabına kilitlendi. İşte TÜİK 2026 Temmuz ayı enflasyon artış oranı...
ENFLASYON ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre Temmuz ayı enflasyon oranı aylık 1,78 yıllık bazda ise 31,75 oranında belli oldu.
TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?
Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,82 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,82) haziranda yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyor.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,55 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, haziran ayında yüzde 0,99 artış göstermişti.