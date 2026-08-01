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        Haberler Bilgi SON DEPREMLER 1 AĞUSTOS AFAD VE KANDİLLİ || Son dakika: Balıkesir'de gece korkutan deprem! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

        SON DEPREMLER 1 AĞUSTOS AFAD VE KANDİLLİ || Son dakika: Balıkesir'de gece korkutan deprem! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

        Az önce deprem mi oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki kandilli ve AFAD tarafından son depremler anbean kaydediliyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre son olarak saat 05.38'de Balıkesir Bigadiç'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Merak edenler için AFAD ve Kandilli listesini haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli 1 Ağustos son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 11:14 Güncelleme:
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        Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hisedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı merak ediliyor. Hemen belirtelim ki son olarak saat 05.38'de Balıkesir Bigadiç'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğnde oldu? AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 1 Ağustos tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Tarih(TS)</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Enlem</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Boylam</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Derinlik</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Tip</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Büyüklük</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Yer</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">EventID</span>
        01-08-2026 10:21:07 37.357 36.4283 7 ML 2.1 Düziçi (Osmaniye)
        01-08-2026 09:35:16 39.689 38.8532 7.03 ML 1.8 Kemah (Erzincan)
        01-08-2026 09:32:10 41.1772 41.1733 7 ML 1.6 Fındıklı (Rize)
        01-08-2026 09:09:08 36.3983 28.8118 7.01 ML 1.7 Akdeniz - [28.82 km] Fethiye (Muğla)
        01-08-2026 08:47:23 40.5842 30.1462 7 ML 1.7 Pamukova (Sakarya)
        01-08-2026 08:08:09 38.3467 37.839 11.69 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
        01-08-2026 08:00:00 39.3285 27.3492 7.04 ML 1.4 Bergama (İzmir)
        01-08-2026 07:57:57 38.0508 36.3963 7 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
        01-08-2026 07:41:34 39.4158 26.2613 12.25 ML 2.5 Ege Denizi - [09.69 km] Ayvacık (Çanakkale)
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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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