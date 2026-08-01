SON DEPREMLER 1 AĞUSTOS AFAD VE KANDİLLİ || Son dakika: Balıkesir'de gece korkutan deprem! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?
Az önce deprem mi oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki kandilli ve AFAD tarafından son depremler anbean kaydediliyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre son olarak saat 05.38'de Balıkesir Bigadiç'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Merak edenler için AFAD ve Kandilli listesini haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli 1 Ağustos son depremler listesi...
Giriş: 01 Ağustos 2026 - 11:14 Güncelleme:
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Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hisedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı merak ediliyor. Hemen belirtelim ki son olarak saat 05.38'de Balıkesir Bigadiç'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğnde oldu? AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 1 Ağustos tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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