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        Haberler Bilgi SON DEPREMLER 29 TEMMUZ AFAD - KANDİLLİ | Girit'te 3.3 büyüklüğünde deprem! Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu?

        SON DEPREMLER 29 TEMMUZ AFAD - KANDİLLİ | Girit'te 3.3 büyüklüğünde deprem! Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu?

        Az önce deprem mi oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki kandilli ve AFAD tarafından sopn depremler anbean kaydediliyor. Knadilli Rasathanesi verilerine göre son olarak saat 05.06'da Girit Adası'nda 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Merak edenler için AFAD ve Kandilli listesini haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli 29 Temmuz son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 08:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hisedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı merak ediliyor. Hemen belirtelim ki son olarak saat 05.06'da Girit Adası'nda 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğnde oldu? AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 29 Temmuz tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        29-07-2026 08:28:35 36.5712 29.8883 7 ML 1.3 Elmalı (Antalya)
        29-07-2026 08:12:48 38.7327 42.3248 7 ML 1.8 Ahlat (Bitlis)
        29-07-2026 08:08:55 38.2853 37.8888 9.66 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
        29-07-2026 08:07:13 39.253 29.0037 7.03 ML 1.7 Simav (Kütahya)
        29-07-2026 07:13:22 36.155 28.6063 34.58 ML 1.8 Akdeniz - [58.42 km] Fethiye (Muğla)
        29-07-2026 06:56:11 38.0053 37.5177 7 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
        29-07-2026 06:49:40 38.3302 26.71 7 ML 2.0 Urla (İzmir)
        29-07-2026 06:23:01 38.1693 37.8602 11.73 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
        29-07-2026 05:45:39 38.2475 37.7822 7.29 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
        29-07-2026 05:42:43 35.88 30.3167 20.85 ML 2.1 Akdeniz - [48.00 km] Kumluca (Antalya)
        29-07-2026 05:37:43 37.4708 36.548 7.04 ML 2.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
        29-07-2026 04:32:36 38.3033 37.8803 8.87 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
        29-07-2026 04:21:15 39.3822 38.5193 11.25 ML 1.2 İliç (Erzincan)
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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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