SON DEPREMLER 29 TEMMUZ AFAD - KANDİLLİ | Girit'te 3.3 büyüklüğünde deprem! Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu?

Dünyanın iki farklı ucunda doğup büyüyen Melisa Vargas ile Sinead Jack-Kısal'ın, kupa seremonisi sırasında Türk milletinin sevincini ve gururunu aynı safiyette hissetmesi; aidiyet kavramının coğrafi sınırlarla değil, hislerle ilgili olduğunu bir kez daha kanıtladı. Her ikisinin de Türklüğü bu kadar ... Daha Fazla Göster

Dünyanın iki farklı ucunda doğup büyüyen Melisa Vargas ile Sinead Jack-Kısal'ın, kupa seremonisi sırasında Türk milletinin sevincini ve gururunu aynı safiyette hissetmesi; aidiyet kavramının coğrafi sınırlarla değil, hislerle ilgili olduğunu bir kez daha kanıtladı. Her ikisinin de Türklüğü bu kadar içten benimsemesi, bu tarihi zaferin en özel gurur kaynağına dönüştü. Daha Az Göster