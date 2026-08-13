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        Haberler Bilgi 4.4 büyüklüğünde deprem! 13 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        4.4 büyüklüğünde deprem! 13 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        13 Ağustos son depremler listesi, yaşadığı il ve ilçede sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Saat 05:33 itibariyle Suriye'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" soruları araştırılırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son deprem verileri de güncellendi. İşte, 13 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 06:57 Güncelleme:
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        Türkiye’de ve yakınındaki ülkelerde meydana gelen son depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile her gün güncelleniyor. Kandili Rasathanesi ve AFAD’ın resmi deprem sisteminde son sarsıntıların tarih, saat, derinlik, büyüklük ve merkez üssü bilgileri yayımlanıyor. “Az önce deprem mi oldu?”, “Nerede deprem oldu, kaç büyüklüğüde?” soruları özellikle sarsıntı hisseden bölgelerde yaşayanların araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte, Son dakika deprem haberleri…

        2

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 13 Ağustos Perşembe sabah saat 05:33'te Suriye'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-08-13 06:06:56 39.09633 43.9935 11.86 ML 1.9 Çaldıran (Van)
        2026-08-13 05:34:32 39.13167 28.34817 7.73 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-13 05:30:16 39.24083 28.96917 11.1 ML 2.2 Simav (Kütahya)
        2026-08-13 05:23:59 39.37361 26.28278 13.28 ML 1.9 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.87 km] Ayvacık (Çanakkale)
        2026-08-13 04:58:36 38.13283 38.42983 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-08-13 04:26:50 40.12383 33.36133 12.27 ML 1.1 Kalecik (Ankara)
        2026-08-13 04:26:11 37.44483 37.7245 8.5 ML 0.8 Araban (Gaziantep)
        2026-08-13 04:25:47 39.21167 28.88383 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
        2026-08-13 04:21:39 37.06583 28.327 6.97 ML 1.3 Ula (Muğla)
        2026-08-13 04:18:05 38.6295 42.42217 6.94 ML 0.9 Tatvan (Bitlis)
        2026-08-13 04:10:32 39.19833 28.893 8.68 ML 1.0 Simav (Kütahya)
        2026-08-13 03:51:04 39.2015 28.1255 9.34 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-13 03:36:20 38.60517 42.97783 16.83 ML 1.0 Van Gölü - [19.92 km] Gevaş (Van)
        2026-08-13 03:20:13 39.141 28.128 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-13 03:04:50 35.4375 27.02467 9.9 ML 2.0 Ege Denizi - [144.57 km] Datça (Muğla)
        4
        2026-08-13 02:51:29 38.31433 37.91183 14.79 ML 0.7 Akçadağ (Malatya)
        2026-08-13 02:50:21 38.36533 37.85433 13.68 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
        2026-08-13 02:21:33 39.17533 28.14667 7.32 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-13 02:02:10 36.95867 30.32317 7.84 ML 1.1 Korkuteli (Antalya)
        2026-08-13 01:57:46 38.05133 38.27933 7.09 ML 0.7 Çelikhan (Adıyaman)
        2026-08-13 01:36:49 39.23217 28.06883 6.59 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-13 01:27:16 39.17183 28.39683 10.39 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-13 01:20:43 37.87683 38.8495 7.0 ML 0.8 Kahta (Adıyaman)
        2026-08-13 01:14:25 38.15783 42.70567 7.01 ML 1.4 Bahçesaray (Van)
        2026-08-13 01:08:26 38.43283 39.22217 7.06 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)
        2026-08-13 00:40:11 37.64817 36.29617 7.0 ML 1.4 Andırın (Kahramanmaraş)
        2026-08-13 00:26:47 40.41467 28.08633 11.72 ML 1.3 Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [03.84 km] Bandırma (Balıkesir)
        2026-08-13 00:24:04 38.59583 39.57817 12.23 ML 1.2 Merkez (Elazığ)
        2026-08-13 00:14:52 39.1595 29.491 7.0 ML 1.1 Çavdarhisar (Kütahya)
        2026-08-13 00:06:44 38.10717 38.45117 8.17 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

        5

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.08.13 06:06:56 39.0740 43.9088 4.4 -.- 1.7 -.- AVCIBASI-CALDIRAN (VAN) İlksel
        2026.08.13 05:34:31 39.1255 28.3823 9.3 -.- 1.4 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.13 05:33:54 35.2677 39.9300 2.3 -.- 4.7 4.4 SURIYE İlksel
        2026.08.13 05:30:16 39.2463 28.9748 7.2 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.13 05:23:59 39.3805 26.2403 5.2 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.08.13 04:58:34 38.1213 38.5575 19.4 -.- 0.8 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

        6

        2026.08.13 04:21:39 37.0748 28.3385 2.6 -.- 1.4 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
        2026.08.13 04:10:30 39.2887 28.9450 11.7 -.- 1.1 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.13 03:51:05 39.2213 28.1607 7.6 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.13 03:04:50 35.5505 26.9925 6.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.08.13 02:21:33 39.1705 28.1613 8.2 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.13 01:36:51 39.1643 28.2267 4.2 -.- 0.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.13 01:27:16 39.1455 28.4042 13.7 -.- 1.4 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.13 01:25:37 38.9175 23.2425 12.3 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
        2026.08.13 01:14:25 38.1837 42.6840 18.7 -.- 1.7 -.- YUKARIAYVACIK-HIZAN (BITLIS) İlksel
        2026.08.13 01:08:26 38.4365 39.2377 4.0 -.- 1.3 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
        2026.08.13 00:06:44 38.1012 38.4583 5.4 -.- 1.2 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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