4.4 büyüklüğünde deprem! 13 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?
13 Ağustos son depremler listesi, yaşadığı il ve ilçede sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Saat 05:33 itibariyle Suriye'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" soruları araştırılırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son deprem verileri de güncellendi. İşte, 13 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
Türkiye’de ve yakınındaki ülkelerde meydana gelen son depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile her gün güncelleniyor. Kandili Rasathanesi ve AFAD’ın resmi deprem sisteminde son sarsıntıların tarih, saat, derinlik, büyüklük ve merkez üssü bilgileri yayımlanıyor. “Az önce deprem mi oldu?”, “Nerede deprem oldu, kaç büyüklüğüde?” soruları özellikle sarsıntı hisseden bölgelerde yaşayanların araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte, Son dakika deprem haberleri…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 13 Ağustos Perşembe sabah saat 05:33'te Suriye'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD SON DAKİKA DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.08.13 06:06:56 39.0740 43.9088 4.4 -.- 1.7 -.- AVCIBASI-CALDIRAN (VAN) İlksel
2026.08.13 05:34:31 39.1255 28.3823 9.3 -.- 1.4 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.13 05:33:54 35.2677 39.9300 2.3 -.- 4.7 4.4 SURIYE İlksel
2026.08.13 05:30:16 39.2463 28.9748 7.2 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.13 05:23:59 39.3805 26.2403 5.2 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.13 04:58:34 38.1213 38.5575 19.4 -.- 0.8 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.08.13 04:21:39 37.0748 28.3385 2.6 -.- 1.4 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2026.08.13 04:10:30 39.2887 28.9450 11.7 -.- 1.1 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.13 03:51:05 39.2213 28.1607 7.6 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.13 03:04:50 35.5505 26.9925 6.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.08.13 02:21:33 39.1705 28.1613 8.2 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.13 01:36:51 39.1643 28.2267 4.2 -.- 0.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.13 01:27:16 39.1455 28.4042 13.7 -.- 1.4 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.13 01:25:37 38.9175 23.2425 12.3 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.08.13 01:14:25 38.1837 42.6840 18.7 -.- 1.7 -.- YUKARIAYVACIK-HIZAN (BITLIS) İlksel
2026.08.13 01:08:26 38.4365 39.2377 4.0 -.- 1.3 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2026.08.13 00:06:44 38.1012 38.4583 5.4 -.- 1.2 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel