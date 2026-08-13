AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 13 Ağustos Perşembe sabah saat 05:33'te Suriye'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.