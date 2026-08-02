SON DEPREMLER LİSTESİ | 2 Ağustos 2026 Pazar AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

YAKALANDIĞI EV GÖRÜNTÜLENDİ

Kırmızı bültenle 10 yıldır aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalandığı ev görüntülendi. Karatepe'nin gizlendiği, Afyonkarahisar- Kütahya yolu üzerindeki Dörtyol Mahallesi 2041 Sokak Depremevleri Sitesi 2'nci kat 6 numaralı dairenin tüm odalarının boş olduğu, yalnızca bir od... Daha Fazla Göster Kırmızı bültenle 10 yıldır aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalandığı ev görüntülendi. Karatepe'nin gizlendiği, Afyonkarahisar- Kütahya yolu üzerindeki Dörtyol Mahallesi 2041 Sokak Depremevleri Sitesi 2'nci kat 6 numaralı dairenin tüm odalarının boş olduğu, yalnızca bir odada birkaç kanepe yer aldığı görüldü. Odadaki eşyaların pislik içindeki halinin yanı sıra birkaç kıyafet ve yerdeki yiyecek/içecek artıkları, poşet içerisindeki erzaklar dikkati çekti. Öte yandan Karatepe'nin kaldığı binadaki tüm dairelerin boş olduğu da öğrenildi. Daha Az Göster