SON DEPREMLER LİSTESİ | 2 Ağustos 2026 Pazar AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar, 2 Ağustos 2026 Pazar günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, kaydedilen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve gerçekleşme saatine ilişkin verileri düzenli olarak yayımlıyor. Gün içinde herhangi bir sarsıntı hissedenler ise son depremin nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldiğini araştırıyor. İşte 2 Ağustos 2026 tarihli son depremler listesi ve güncel bilgiler…
2 Ağustos 2026 Pazar günü meydana gelen depremler, günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Türkiye’nin farklı noktalarında kaydedilen sarsıntılara ilişkin veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel olarak yayımlanıyor. Deprem hisseden vatandaşlar, sarsıntının merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü öğrenmek için son depremler listesini inceliyor. İşte 2 Ağustos 2026 tarihinde kayıtlara geçen depremler ve son dakika verileri…
EN SON NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?
Kandilli Rasathanesi ile AFAD, meydana gelen depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Yayınlanan son depremler listesinde, küçük ya da büyük ölçekli tüm sarsıntılar yer alırken bu veriler sayesinde depremin büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği konum gibi detaylara kolayca ulaşılabiliyor.
2 AĞUSTOS 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
2 Ağustos 2026 tarihinde 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem gerçekleşmedi.