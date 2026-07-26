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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 26 TEMMUZ 2026 PAZAR: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        SON DEPREMLER LİSTESİ 26 TEMMUZ 2026 PAZAR: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        26 Temmuz 2026 Pazar günü yurdun çeşitli noktalarında kaydedilen depremler, günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Farklı derinlik ve büyüklüklerde gerçekleşen sarsıntılara ilişkin son veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Yaşadığı bölgede hareketlilik hisseden vatandaşlar ise son depremin hangi ilde meydana geldiğini, saatini ve büyüklüğünü öğrenmek için güncel listeleri takip ediyor. İşte 26 Temmuz 2026 tarihli Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        26 Temmuz 2026 Pazar günü Türkiye’nin farklı noktalarında kaydedilen sarsıntılar, deprem hareketliliğini yakından izleyen vatandaşların gündemine girdi. Gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğüyle ilgili veriler AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından güncellenmeye devam ediyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler ise son depremin hangi saatte ve nerede gerçekleştiğini araştırıyor. İşte 26 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlere ilişkin son bilgiler…

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        EN SON NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

        Kandilli Rasathanesi ile AFAD, meydana gelen depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Yayınlanan son depremler listesinde, küçük ya da büyük ölçekli tüm sarsıntılar yer alırken bu veriler sayesinde depremin büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği konum gibi detaylara kolayca ulaşılabiliyor.

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        26 TEMMUZ 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        26 Temmuz 2026 tarihinde 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanmadı.

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