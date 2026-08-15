SON DEPREMLER LİSTESİ SORGULAMA | 15 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Yurdun farklı noktalarında meydana gelen sarsıntılar, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü de yakından izleniyor. Deprem hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin ardından ilk olarak sarsıntının hangi bölgede gerçekleştiğini ve büyüklüğünü öğrenmek istiyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilerde depremlerin konumu, derinliği ve saati gibi ayrıntılar yer alıyor. Peki, bugün deprem oldu mu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte 15 Ağustos 2026 tarihli son depremler ve güncel sarsıntı bilgileri...