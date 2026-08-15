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        Haberler Bilgi SON DEPREMLER LİSTESİ SORGULAMA | 15 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        SON DEPREMLER LİSTESİ SORGULAMA | 15 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        15 Ağustos 2026 Cumartesi günü Türkiye'de ve yakın çevresinde kaydedilen depremler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde hissedilen sarsıntıların ardından depremin merkez üssü, büyüklüğü ve meydana geldiği saat merak edilirken, gözler AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son verilere çevriliyor. Özellikle yaşadığı bölgede hareketlilik hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede meydana geldi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 15 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve kaydedilen sarsıntılara ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 10:21 Güncelleme:
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        Yurdun farklı noktalarında meydana gelen sarsıntılar, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü de yakından izleniyor. Deprem hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin ardından ilk olarak sarsıntının hangi bölgede gerçekleştiğini ve büyüklüğünü öğrenmek istiyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilerde depremlerin konumu, derinliği ve saati gibi ayrıntılar yer alıyor. Peki, bugün deprem oldu mu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte 15 Ağustos 2026 tarihli son depremler ve güncel sarsıntı bilgileri...

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        MUĞLA VE BURSA'DA DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi ile AFAD, meydana gelen depremlere ilişkin verileri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

        Yayımlanan son depremler listesine göre, 15 Ağustos’ta Marmaris’te (Muğla) 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan, yine bugün Mustafakemalpaşa’da (Bursa) 3,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

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        15 AĞUSTOS 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2026-08-15 00:01:24 38.83167 25.793 36.89 MW 3.8 Ege Denizi - [56.59 km] Karaburun (İzmir)

        2026-08-15 01:00:51 39.25367 28.9615 7.01 ML 3.1 Simav (Kütahya)

        2026-08-15 06:33:21 38.76467 27.152 15.06 ML 3.0 Yunusemre (Manisa)

        2026-08-15 06:42:14 40.05033 28.65033 13.35 ML 3.4 Mustafakemalpaşa (Bursa)

        2026-08-15 08:14:01 35.76583 27.67167 17.43 ML 3.3 Akdeniz - [103.85 km] Marmaris (Muğla)

        2026-08-15 09:10:57 40.18933 31.7575 7.57 ML 2.4 Beypazarı (Ankara)

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