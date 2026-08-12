Sözleşmeli er ve uzman erbaş başvuruları 2026 ne zaman bitecek? Son dakika: Süre uzatıldı! Sözleşmeli er ve uzman erbaş son başvuru başvuru

Başvuruları nasıl yapılır?

Sisteme Giriş: personeltemin.msb.gov.tr adresine giderek "e-Devlet ile Giriş" butonuna tıklayın.

Profil/Bilgi Güncelleme: Sistemdeki iletişim, öğrenim, ehliyet ve kişisel bilgilerinizi kontrol edip güncelleyin.

Tercih Yapma: Aktif ilanlar (Sözleşmeli Er veya Uzman Erbaş) sekmesinden başvurmak istediğiniz kuvvet komutanlığını (Kara, Hava, Deniz) ve sınıfı seçin.

Onay: Başvuru şartlarını okuduğunuzu onaylayarak başvurunuzu tamamlayın.

Kayıt Kontrolü: Başvurunuzun alındığına dair sistem çıktısını veya "Başvurularım" ekranındaki onaylı statüyü mutlaka kontrol edin.

3. Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Hem Sözleşmeli Er hem de Uzman Erbaş alımlarında aranan temel ortak koşullar şunlardır:

T.C. Vatandaşı olmak ve erkek olmak.

En az ilköğretim / ortaokul mezunu olmak (Uzman Erbaş alımlarında pozisyona göre en az lise veya ön lisans şartı aranabilir).

Yaş Şartı:

Sözleşmeli Er: Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak.

Uzman Erbaş: Genellikle 27 yaşını bitirmemiş olmak (terhis üzerinden belirli bir süre geçmemiş olması şartıyla).

Askerlik Durumu: Askerlik hizmetini yapıyor olmak veya yapmış olmak (Sözleşmeli Er alımlarında askerlik şartı aranmayabilir, direkt sivil kaynaktan da başvuru alınabilir).

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne uygun olmak (Sevk edilecek hastaneden "Sözleşmeli Er / Uzman Erbaş Olur" raporu almak).

Toplam boy-kilo standartlarına ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması olumlu sonuçlanma şartlarına uymak.

4. Başvuru Sonrasındaki Sınav ve Aşama Süreci

Başvurusu kabul edilen adaylar belirtilen tarihlerde Ankara'daki veya belirlenen temin merkezlerindeki sınavlara çağrılır:

Evrak Kontrolü

Fiziki Değerlendirme (Boy-Kilo Ölçümü)

Fiziki Yeterlilik Testi (FYT): Mekik, şınav ve koşu (1500m/3000m) testleri.

Mülakat (Sözlü Sınav)

Sağlık Kurulu Raporu ve Güvenlik Soruşturması