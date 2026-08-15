Star TV frekans bilgileri 2026: Güncel Türksat 4A Star TV frekansı, polarizasyon ve sembol hızı
Star TV frekans bilgileri 2026 yılında kanalını uydu alıcısından izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Türksat 4A üzerinden Star TV için güncel frekans, polarizasyon, sembol hızı ve FEC bilgileri belli oldu. İşte, 2026 Star TV frekans bilgileri…
Star TV frekans bilgileri, televizyonunda kanal taraması yapmak veya Star TV'yi yeniden izleme listesine eklemek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Star TV'nin resmi frekans bilgilerinde kanalın Türksat 4A uydusu üzerinden 12.015 MHz frekans, Yatay (H) polarizasyon, 27.500 Ksym/s sembol hızı ve 5/6 FEC değerleriyle yayın yaptığı belirtiliyor. İşte, Türksat 4A Star TV frekansı, polarizasyon ve sembol hızı…
STAR TV TÜRKSAT 4A FREKANS BİLGİLERİ
Star TV'nin Türksat 4A üzerinden kullanılan güncel uydu bilgileri şöyle:
* Uydu: Türksat 4A
* Lokasyon: 42° Doğu
* Frekans: 12015 MHz
* Polarizasyon: H (Yatay)
* Symbol Rate: 27500 Ksym/s
* FEC: 5/6
Star TV'yi uydu alıcısında manuel olarak aratmak isteyen izleyicilerin bu değerleri kullanması gerekiyor.
STAR TV HD FREKANS BİLGİLERİ
Star TV HD yayınını uydu üzerinden izlemek isteyenler için frekans bilgileri şu şekilde:
* Frekans: 12015 MHz
* Polarizasyon: H (Yatay)
* Symbol Rate: 27500
* FEC: 5/6
* Uydu: Türksat 4A
* Yayın: HD
STAR TV SD FREKANS BİLGİLERİ
Star TV SD yayını için de Türksat 4A üzerinde aynı frekans değerleri kullanılıyor:
* Frekans: 12015 MHz
* Polarizasyon: H (Yatay)
* Symbol Rate: 27500
* FEC: 5/6
* Uydu: Türksat 4A
* Yayın: SD
STAR TV FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
Star TV'yi uydu alıcısına manuel olarak eklemek için cihazın menüsünden uydu kurulumu veya kanal arama bölümüne girilmesi gerekiyor. Televizyon ve uydu alıcısının marka ve modeline göre menü isimleri değişebilir.
Manuel Arama, TP Arama, Tek Kanal Arama veya Kanal Ekleme seçeneklerinden uygun olanı seçilerek Türksat 4A uydusu aktif hale getirilmeli.
Star TV için şu bilgiler girilmeli:
* Frekans: 12015
* Polarizasyon: H (Yatay)
* Symbol Rate: 27500
* FEC: 5/6
Bilgiler girildikten sonra kanal taraması başlatılarak bulunan Star TV yayını kanal listesine kaydedilebilir.
STAR TV KANAL TARAMA ADIMLARI
1. UYDU KURULUM MENÜSÜNÜ AÇIN
Kumandadan Menü, Ayarlar, Kurulum veya Uydu Ayarları bölümüne girin.
2. MANUEL KANAL ARAMAYI SEÇİN
Cihazınızda bulunan Manuel Arama, TP Arama, Tek Kanal Arama veya Kanal Ekleme seçeneklerinden uygun olanı açın.
3. TÜRKSAT 4A UYDUSUNU SEÇİN
Uydu bölümünden Türksat 4A veya 42° Doğu seçeneğinin aktif olduğundan emin olun.
4. STAR TV FREKANS BİLGİLERİNİ GİRİN
Star TV için 12015 MHz frekans, H (Yatay) polarizasyon, 27500 Symbol Rate ve 5/6 FEC bilgilerini ilgili alanlara girin.
5. KANAL TARAMASINI BAŞLATIN
Arama seçeneğini çalıştırarak taramayı başlatın. İşlem tamamlandığında bulunan Star TV kanalını kanal listenize kaydedin.
STAR TV YENİ FREKANSI HANGİSİ?
Star TV'nin Türksat 4A üzerinden kullanılan frekansı 12015 MHz'dir. Polarizasyon H (Yatay), Symbol Rate 27500 ve FEC değeri 5/6 olarak belirtiliyor.
STAR TV TÜRKSAT 4A'DA MI?
Star TV, Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapıyor. Kanalı uydu alıcısında bulamayan izleyiciler, manuel arama bölümünden 12015 MHz, H (Yatay), 27500 Symbol Rate ve 5/6 FEC değerlerini girerek kanal taraması yapabilir.