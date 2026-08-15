Star TV frekans bilgileri 2026: Güncel Türksat 4A Star TV frekansı, polarizasyon ve sembol hızı

STAR TV FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Star TV'yi uydu alıcısına manuel olarak eklemek için cihazın menüsünden uydu kurulumu veya kanal arama bölümüne girilmesi gerekiyor. Televizyon ve uydu alıcısının marka ve modeline göre menü isimleri değişebilir.

Manuel Arama, TP Arama, Tek Kanal Arama veya Kanal Ekleme seçeneklerinden uygun olanı seçilerek Türksat 4A uydusu aktif hale getirilmeli.

Star TV için şu bilgiler girilmeli:

* Frekans: 12015

* Polarizasyon: H (Yatay)

* Symbol Rate: 27500

* FEC: 5/6

Bilgiler girildikten sonra kanal taraması başlatılarak bulunan Star TV yayını kanal listesine kaydedilebilir.