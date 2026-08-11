Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ın konuğu olacak. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak tur için önemli bir avantaj elde etti. Fenerbahçe'de teknik heyetin sahaya süreceği muhtemel 11 ve takımın tur hesapları karşılaşma öncesinde gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki Sturm Graz - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak ve Fenerbahçe'nin turu geçmesi için hangi sonuçlar yeterli olacak? İşte Sturm Graz - Fenerbahçe karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgisi, tur ihtimalleri ve muhtemel 11'ler...