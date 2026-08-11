Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Sturm Graz Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibini 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda da avantajını koruyarak adını play-off turuna yazdırmak istiyor. UPC Arena'da oynanacak Sturm Graz - Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Sturm Graz - Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele etme hakkı kazanacak. Peki Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Fenerbahçe nasıl tur ? İşte Şampiyonlar Ligi Sturm Graz - Fenerbahçe maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ın konuğu olacak. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak tur için önemli bir avantaj elde etti. Fenerbahçe'de teknik heyetin sahaya süreceği muhtemel 11 ve takımın tur hesapları karşılaşma öncesinde gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki Sturm Graz - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak ve Fenerbahçe'nin turu geçmesi için hangi sonuçlar yeterli olacak? İşte Sturm Graz - Fenerbahçe karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgisi, tur ihtimalleri ve muhtemel 11'ler...
STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sturm Graz - Fenerbahçe maçı 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 21.30'da oynanacak.
STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Sturm Graz - Fenerbahçe karşılaşmasının yayın bilgileri de futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Mücadele TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe, İstanbul'daki ilk maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldığı için rövanşa avantajlı skorla çıkacak. Sarı-lacivertliler, Sturm Graz karşısında galibiyet veya beraberlik alması halinde turu geçen taraf olacak.
Fenerbahçe'nin tek farklı mağlubiyeti halinde de sarı-lacivertliler tur atlayacak. Sturm Graz'ın 2-0 kazanması durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Avusturya temsilcisinin 3 veya daha farklı galibiyet alması halinde turu Sturm Graz geçecek.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe muhtemel 11'i: Mert Günok; Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown; Matteo Guendouzi, Kante; Mason Greenwood, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu; Talisca.
TUR ATLARSA TAKİBİ KİM OLACAK?
Fenerbahçe rakibini saf dışı bırakması durumunda Sparta Prag – Lyon maçının galibiyle karşılaşacak.