FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe tur kapısını araladı. Rövanş maçında temsilcimiz her galibiyet ve beraberlik durumunda play-off turuna adına yazdıracak. 2-0 mağlup olması durumunda maç uzatmalara gidecek. Sarı-lacivertliler rakibine 3-0 mağlup olması durumunda ise yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek