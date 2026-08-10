Sturm Graz Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Sturm Graz Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz karşısında aldığı avantajlı sonucun ardından gözünü rövanş mücadelesine çevirdi. İlk maçı 2-0'lık skorla kazanan temsilcimiz tur kapsını araladı. Sarı-lacivertliler, Avusturya deplasmanında play-off bileti için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde Sturm Graz - Fenerbahçe maçının tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluş futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Sturm Graz Fenerbahçe maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselme hedefiyle Sturm Graz deplasmanına konuk olacak. İlk maçın ardından Sturm Graz - Fenerbahçe rövanş maçının tarihi ve başlama saati netlik kazandı. Sarı-lacivertli ekip, Avusturya'da turu geçmek için sahaya çıkacak. Peki, Sturm Graz - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sturm Graz - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri ve canlı izle bilgisi...
STURM GRAZ - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, 11 Ağustos Salı günü Sturm Graz'a konuk olacak. Avusturya'daki UPC Arena'da oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.
STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği kritik karşılaşma TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki kader maçını şifresiz olarak takip edebilecek.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
İlk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe tur kapısını araladı. Rövanş maçında temsilcimiz her galibiyet ve beraberlik durumunda play-off turuna adına yazdıracak. 2-0 mağlup olması durumunda maç uzatmalara gidecek. Sarı-lacivertliler rakibine 3-0 mağlup olması durumunda ise yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek
TUR ATLARSA TAKİBİ KİM OLACAK?
Fenerbahçe rakibini saf dışı bırakması durumunda Sparta Prag – Lyon maçının galibiyle karşılaşacak.