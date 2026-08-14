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        Haberler Bilgi Spor Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte 2026-2027 Süper Lig 1. hafta fikstürü

        Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte 2026-2027 Süper Lig 1. hafta fikstürü

        Süper Lig'de yeni sezon için geri sayım sona eriyor. Futbolseverler, uzun bir aranın ardından takımlarının lig mücadelesini takip etmek için ilk hafta maçlarını araştırıyor. Sezonun ilk haftasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstürle birlikte ilk hafta maçlarının tarihleri ve saatleri de netlik kazandı. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, 2026-2027 Süper Lig 1. hafta maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Süper Lig 1. hafta fikstürü ve maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 01:56 Güncelleme:
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        1

        Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Sezonun açılış maçında Galatasaray, Çorum FK'yı konuk edecek. İlk hafta boyunca 9 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşırken Beşiktaş ise sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. İşte 2026-2027 Süper Lig sezonunun ilk hafta maçları, tarihleri ve başlama saatleri.

        2

        SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu 14 Ağustos 2026 Cuma günü başlayacak. Yeni sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Arca Çorum FK karşı karşıya gelecek.

        TFF'nin sezon planlamasına göre ligde ilk yarı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak 16. hafta maçlarıyla tamamlanacak. Sezon ise 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

        3

        SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

        Süper Lig'de 1. hafta karşılaşmaları 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak.

        İlk haftanın maç programı şöyle:

        14 Ağustos 2026 Cuma

        21.30 Galatasaray - Arca Çorum FK

        4

        15 Ağustos 2026 Cumartesi

        19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor

        19.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

        21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

        21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

        5

        16 Ağustos 2026 Pazar

        19.00 RAMS Başakşehir - Kocaelispor

        21.30 Beşiktaş - ikas Eyüpspor

        21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK

        17 Ağustos 2026 Pazartesi

        21.30 Samsunspor - Göztepe

        6

        GALATASARAY'IN İLK HAFTA MAÇI NE ZAMAN?

        Son şampiyon Galatasaray, yeni sezonun açılış maçında Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Mücadele 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak.

        Galatasaray ile Arca Çorum FK arasındaki karşılaşma, Çorum temsilcisinin Süper Lig tarihindeki ilk maçlarından biri olması nedeniyle de dikkat çekiyor.

        7

        FENERBAHÇE'NİN İLK HAFTA MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Karşılaşma 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak.

        Sarı-lacivertliler yeni sezona deplasmanda galibiyetle başlamayı hedefleyecek.

        8

        BEŞİKTAŞ'IN İLK HAFTA MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş, sezonun ilk haftasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlıların karşılaşması 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

        Beşiktaş, kendi sahasında oynayacağı mücadeleden üç puanla ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyecek.

        TRABZONSPOR'UN İLK HAFTA MAÇI NE ZAMAN?

        Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 15 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

        Bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılarak sezona üç puanla başlamayı hedefleyecek.

        SÜPER LİG 2026-2027 SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

        2026-2027 Süper Lig sezonu 23 Mayıs 2027 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Ligin ilk yarısı ise 16. hafta müsabakalarının ardından sona erecek.

        Yeni sezonun ikinci yarısı, 15-18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

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