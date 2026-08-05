Sürekli yorgun hissediyorsanız nedeni bu 7 alışkanlık olabilir: Uzmanlar tek tek açıkladı

SÜREKLİ YORGUNLUK BAZEN BİR HASTALIĞIN HABERCİSİ OLABİLİR

Yaşam alışkanlıklarında yapılan değişikliklere rağmen haftalarca devam eden yorgunluk normal kabul edilmiyor. Kansızlık, tiroit hastalıkları, uyku apnesi, vitamin eksiklikleri ve bazı ruh sağlığı sorunları da sürekli halsizlik hissine yol açabiliyor. Yorgunluk uzun süre devam ediyor, günlük yaşamı belirgin şekilde etkiliyor ya da nefes darlığı, çarpıntı, istemsiz kilo kaybı gibi başka belirtilerle birlikte görülüyorsa bir sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.

* Bu haberde yer alan bilgiler; Mayo Clinic, Sleep Foundation ve Cleveland Clinic'in yetişkinlerde uyku, yorgunluk ve yaşam alışkanlıklarına ilişkin güncel sağlık önerileri ile bilimsel değerlendirmelerinden derlenmiştir.