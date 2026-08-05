Sürekli yorgun hissediyorsanız nedeni bu 7 alışkanlık olabilir: Uzmanlar tek tek açıkladı
Sabah gözünüzü açar açmaz yeniden uyumak istiyor, gün içinde enerjiniz hızla tükeniyorsa bunun nedeni sandığınızdan farklı olabilir. Uzmanlar, fark edilmeden sürdürülen bazı günlük alışkanlıkların sürekli yorgunluk hissini artırabileceğine dikkat çekiyor.
Sabah dinlenmiş uyanamamak ya da gün boyunca kendini halsiz hissetmek çoğu zaman yoğun tempoya bağlansa da bunun arkasında günlük yaşam alışkanlıkları da olabiliyor. Mayo Clinic ve Sleep Foundation'ın paylaştığı güncel öneriler, düzensiz uyku saatlerinden yetersiz su tüketimine kadar birçok alışkanlığın enerji seviyesini doğrudan etkileyebildiğini ortaya koyuyor. Üstelik yapılacak küçük değişiklikler, gün içinde daha zinde hissetmeye yardımcı olabiliyor.
HAFTA SONU FAZLA UYUMAK SANDIĞINIZ KADAR MASUM DEĞİL
Hafta içi erken kalkıp hafta sonu öğlene kadar uyumak birçok kişiye iyi bir dinlenme yöntemi gibi gelse de biyolojik saatin dengesini bozabiliyor. Uyku düzenindeki sürekli değişiklikler, yeterince uyunmasına rağmen sabah dinlenmemiş uyanmaya neden olabiliyor. Bu nedenle uyku uzmanları, hafta sonları da dahil olmak üzere mümkün olduğunca aynı saatlerde yatıp kalkılmasını öneriyor.
SUSAMAYI BEKLEMEDEN SU İÇMEK NEDEN ÖNEMLİ?
Yorgunluğun nedeni bazen yalnızca yeterince su içmemek olabiliyor. Araştırmalar, hafif düzeyde sıvı kaybının bile dikkat, odaklanma ve fiziksel performansı olumsuz etkileyebildiğini gösteriyor. Özellikle sıcak havalarda ve masa başında çalışan kişilerde gün içine yayılan düzenli su tüketimi, enerji seviyesinin korunmasına katkı sağlıyor.
MASA BAŞINDA GEÇEN SAATLER ENERJİNİZİ TÜKETEBİLİR
Günün büyük bölümünü hareketsiz geçirmek, kasların daha az çalışmasına ve dolaşımın yavaşlamasına yol açabiliyor. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak da gün içinde bitkinlik hissini artırabiliyor. Uzmanlar, her 30 ila 60 dakikada bir ayağa kalkıp birkaç dakika yürümeyi ya da hafif esneme hareketleri yapmayı tavsiye ediyor.
GECE EKRANA BAKMAK UYKU KALİTESİNİ DÜŞÜREBİLİR
Telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından yayılan mavi ışık, uykuya geçişte rol oynayan melatonin hormonunun salgılanmasını geciktirebiliyor. Bu durum hem uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor hem de ertesi gün daha yorgun hissedilmesine neden olabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, ekran kullanımını yatmadan en az 30 ila 60 dakika önce sonlandırmayı öneriyor.
KAHVEYİ BU SAATLERDE İÇMEK UYKUNUZU BOZABİLİR
Kafein kısa süreli canlılık sağlasa da günün ilerleyen saatlerinde fazla tüketildiğinde gece uykusunun kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Bunun sonucunda ertesi gün daha fazla kahve tüketme ihtiyacı hissedilebiliyor ve bu durum bir kısır döngüye dönüşebiliyor. Uzmanlar, özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde kafein tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor.
YORGUN HİSSETTİĞİNİZ İÇİN HAREKET ETMEMEK DOĞRU DEĞİL
Kendini yorgun hisseden birçok kişi hareket etmek yerine dinlenmeyi tercih ediyor. Oysa düzenli fiziksel aktivitenin uzun vadede enerji seviyesini artırdığı biliniyor. Gün içinde yapılacak kısa yürüyüşler veya hafif egzersizler hem uyku kalitesini destekliyor hem de halsizlik hissinin azalmasına yardımcı olabiliyor.
SÜREKLİ YORGUNLUK BAZEN BİR HASTALIĞIN HABERCİSİ OLABİLİR
Yaşam alışkanlıklarında yapılan değişikliklere rağmen haftalarca devam eden yorgunluk normal kabul edilmiyor. Kansızlık, tiroit hastalıkları, uyku apnesi, vitamin eksiklikleri ve bazı ruh sağlığı sorunları da sürekli halsizlik hissine yol açabiliyor. Yorgunluk uzun süre devam ediyor, günlük yaşamı belirgin şekilde etkiliyor ya da nefes darlığı, çarpıntı, istemsiz kilo kaybı gibi başka belirtilerle birlikte görülüyorsa bir sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.
* Bu haberde yer alan bilgiler; Mayo Clinic, Sleep Foundation ve Cleveland Clinic'in yetişkinlerde uyku, yorgunluk ve yaşam alışkanlıklarına ilişkin güncel sağlık önerileri ile bilimsel değerlendirmelerinden derlenmiştir.